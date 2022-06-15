Когда в Украину вернется жара и чем это опасно

Во многих городах зафиксируют перепады температур в 10 градусов за сутки

Середина июня не принесет украинцам стабильной летней погоды. В части регионов существенно похолодает и температура ночью не поднимется выше +8 градусов, а в некоторых областях стоит готовиться к +30 и выше.

Согласно прогнозу погоды "Гисметео", городами, где уже во вторник-среду будущей недели температура зашкалит, станут Киев, Харьков, Днепр, Запорожье. Даже в более прохладном в целом Львове, столбик термометра достигнет 30 градусов выше нуля.

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В Киеве после нескольких прохладных дней резко наступит потепление, продержится оно не долго и будет сопровождаться резкими скачками температуры — от +32 до +21 за ночь.

Прогноз погоды в Киеве на две недели

В Харькове прогнозируют самую высокую температуру +33 градуса. В отличие от Киева, дождей в регионе будет меньше и они будут менее обильными.

Прогноз погоды в Харькове на две недели

Чуть более влажно будет в Днепре и Запорожье. Температура поднимется до +32, затем упадет резко до +24 из-за обильных дождей, которые прогнозируются на конец следующей недели.

Прогноз погоды в Днепре на две недели

Прогноз погоды в Запорожье на две недели

Во Львове осадки станут не самыми частыми, но самыми обильными. Согласно прогнозу в пятницу 17 июня ожидается сильный ветер и дождь.

Прогноз погоды во Львове на две недели

Курортная Одесса не достигнет +30 градусов, и в связи с этим перепад температур тут станет более плавным. Дожди средней интенсивности будут сменяться облачной погодой, а разница между дневной и ночной температурой будет незначительной.

Прогноз погоды в Одессе на две недели

Жара в городе может быть намного сильнее чем в пригороде и принести ряд проблем для людей. Разница в температуре может достигать 10 градусов из-за плохой продуваемости ветром, обилия бетона, выхлопов заводов и машин. К последствиям жары можно отнести проблемы со сном, который может вообще исчезнуть, увеличению агрессии людей, даже к повышенной смертности. "Экополитика" со ссылкой на эколога Владимира Борейко, сообщает, что рост температуры на 0,3 градуса увеличивает смертность на 0,8%.

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Но повышение температуры будет кратковременным — до конца июня украинцы еще смогут насладиться прохладой и проследить за грозовыми фронтами. Как ранее писал "Телеграф", два последних летних месяца обещают быть более засушливыми.