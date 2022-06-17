В Україну йде посуха: яким регіонам буде найважче

Синоптик попередив про небезпечний погодний період протягом 10 днів.

Через недостатню кількість дощів в Україні багато регіонів після погодних гойдалок можуть зіткнутися із посухою. А надзвичайна пожежна небезпека 5 класу протягом найближчих 10 днів зберігатиметься у всіх областях країни, крім західних.

Про прогноз погоди для України у найближчу декаду червня повідомив у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, рясні дощі в окремих містах не вплинуть на загальну синоптичну картину.

За даними Кібальчича, аж до 25 червня кількість опадів загалом в Україні очікується недостатньою. Синоптик пояснює, що опади розподілятимуться плямисто. Тобто в межах одного міста може випадати то дві місячні норми в одному районі, то спостерігатися посуха — в іншому.

Як зазначає у прогнозі експерт, локальні сильні зливи ситуацію не покращать. Кібальчич попереджає про небезпечну пожежну обстановку.

"На поточний момент у більшості областей країни, за винятком частини західного регіону, діє надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, яка, зважаючи на очікувані метеорологічні умови, збережеться також на найближчі 10 діб", — повідомив Кібальчич.

Тому синоптик нагадує українцям про правила безпеки. Будьте обережні з вогнем у лісових та степових масивах.

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За даними Укргідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні зберігатиметься до кінця тижня. Так, у п’ятницю, 17 червня, скрізь, окрім більшості західних областей та Криму. У суботу-неділю, 18-19 червня, рятувальники зробили попередження для східних, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей. А в неділю, 19 червня, пожежна небезпека цього ж рівня очікується у Волинській, Чернівецькій, Житомирській областях та Криму.

Пожежна небезпека на 17 червня Карта УкрГМЦ

Нагадаємо, після хвиль похолодання до України знову повернеться тепла літня погода. Синоптики розповіли, у яких регіонах після 19 червня стовпчики термометрів поповзуть у напрямі +30 градусів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, кінець червня знову може принести зниження температури. За даними синоптиків, прохолодною очікується і погода в перші дні липня.