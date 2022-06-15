Коли в Україну повернеться спека і чим це небезпечно

У багатьох містах зафіксують перепади температур 10 градусів за добу

Середина червня не принесе українцям стабільну літню погоду. У частині регіонів суттєво похолодає і температура вночі не підніметься вище за +8 градусів, а в деяких областях варто готуватися до +30 і вище.

Згідно з прогнозом погоди "Гісметео", містами, де вже у вівторок-середу наступного тижня температура зашкалить стануть Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Навіть у прохолоднішому в цілому Львові стовпчик термометра досягне 30 градусів вище нуля.

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У Києві після кількох прохолодних днів різко настане потепління, протримається воно не довго і супроводжуватиметься різкими стрибками температури — від +32 до +21 за ніч.

Прогноз погоди у Києві на два тижні

У Харкові прогнозують найвищу температуру +33 градуси. На відміну від Києва, дощів у регіоні буде менше і вони будуть менш рясними.

Прогноз погоди у Харкові на два тижні

Трохи вологіше буде у Дніпрі та Запоріжжі. Температура підніметься до +32, потім різко впаде до +24 через сильні дощі, які прогнозуються на кінець наступного тижня.

Прогноз погоди у Дніпрі на два тижні

Прогноз погоди у Запоріжжі на два тижні

У Львові опади стануть не найчастішими, але найряснішими. Згідно з прогнозом у п’ятницю 17 червня очікується сильний вітер та дощ.

Прогноз погоди у Львові на два тижні

Курортна Одеса не досягне +30 градусів, і тому перепад температур тут стане більш плавним. Дощі середньої інтенсивності змінюватимуться хмарною погодою, а різниця між денною та нічною температурою буде незначною.

Прогноз погоди у Одесі на два тижні

Спека в місті може бути набагато сильнішою ніж у передмісті і принести ряд проблем для людей. Різниця в температурі може досягати 10 градусів через погану продуваність вітром, безліч бетону, вихлопів заводів і машин. До наслідків спеки можна віднести проблеми зі сном, який взагалі може зникнути, збільшення агресії людей, навіть до підвищеної смертності. "Екополітика" з посиланням на еколога Володимира Борейка, повідомляє, що зростання температури на 0,3 градуса збільшує смертність на 0,8%.

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Але підвищення температури буде короткочасним – до кінця червня українці ще зможуть насолодитися прохолодою та простежити за грозовими фронтами. Як раніше писав "Телеграф", два останні літні місяці обіцяють бути більш посушливими.