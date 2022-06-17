Грози і буревії: які регіони України накриє негода

Синоптики попереджають про потужні грози з градом і шквалами

В Україні в найближчі дні продовжаться погодні гойдалки, які принесуть опади. Спочатку дощі переважатимуть на заході країни, а на зміну їм прийдуть грози і шквали до решти регіонів.

Як зміниться погода в Україні найближчим часом і яким областям чекати на опади, розповіли синоптики. Подробиці їхніх прогнозів — у матеріалі "Телеграфу".

Як повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін на своїй сторінці в Facebook, у п’ятницю, 17 червня, а також у на суботу, 18 червня, очікується ускладнення погодних умов в Україні. Це стосується, за його словами, західних, а надалі центральних і північних областей. Щедрін прогнозує дощі, місцями дуже сильні зливи та потужні грози з градом і шквалами. Крім того, попереджає про буревії.

Додамо, що про дощі з грозами попередила і синоптикиня Наталка Діденко у своєму каналі в Telegram. Опади очікуються 17 червня у західних регіонах, місцями на півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Крім того, грози можуть супроводжуватися шквалами. Не виключає Діденко дощі й в столиці, ближче до другої половини п’ятниці.

Як свідчать дані Укргідрометцентру, майже на половині території країни не варто чекати на суху погоду 17 червня. Тоді як у суботу, 18 червня, на заході дощі припиняться, зате посиляться грози в решті областях. За даними метеорологів, опади протримаються недовго: вже у неділю, 19 червня, сонце переважатиме в усіх регіонах.

Прогноз на 17 червня. Мапа УкрГМЦ

Прогноз на 18 червня. Мапа УкрГМЦ

Прогноз на 19 червня. Мапа УкрГМЦ

Нагадаємо, цього року перша половина червня видалася теплішою за кліматичну норму. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи зафіксовано погодні аномалії, а також поділився з "Телеграфом" прогнозом погоди на кінець червня в Україні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", погодні гойдалки в Україні продовжаться. Найближчим часом перепади температури становитимуть від 30 до 15 градусів тепла в денні години.