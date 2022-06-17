Грози і буревії: які регіони України накриє негода
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Синоптики попереджають про потужні грози з градом і шквалами
В Україні в найближчі дні продовжаться погодні гойдалки, які принесуть опади. Спочатку дощі переважатимуть на заході країни, а на зміну їм прийдуть грози і шквали до решти регіонів.
Як зміниться погода в Україні найближчим часом і яким областям чекати на опади, розповіли синоптики. Подробиці їхніх прогнозів — у матеріалі "Телеграфу".
Як повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін на своїй сторінці в Facebook, у п’ятницю, 17 червня, а також у на суботу, 18 червня, очікується ускладнення погодних умов в Україні. Це стосується, за його словами, західних, а надалі центральних і північних областей. Щедрін прогнозує дощі, місцями дуже сильні зливи та потужні грози з градом і шквалами. Крім того, попереджає про буревії.
Додамо, що про дощі з грозами попередила і синоптикиня Наталка Діденко у своєму каналі в Telegram. Опади очікуються 17 червня у західних регіонах, місцями на півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Крім того, грози можуть супроводжуватися шквалами. Не виключає Діденко дощі й в столиці, ближче до другої половини п’ятниці.
Як свідчать дані Укргідрометцентру, майже на половині території країни не варто чекати на суху погоду 17 червня. Тоді як у суботу, 18 червня, на заході дощі припиняться, зате посиляться грози в решті областях. За даними метеорологів, опади протримаються недовго: вже у неділю, 19 червня, сонце переважатиме в усіх регіонах.
Нагадаємо, цього року перша половина червня видалася теплішою за кліматичну норму. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи зафіксовано погодні аномалії, а також поділився з "Телеграфом" прогнозом погоди на кінець червня в Україні.
Як раніше повідомляв "Телеграф", погодні гойдалки в Україні продовжаться. Найближчим часом перепади температури становитимуть від 30 до 15 градусів тепла в денні години.