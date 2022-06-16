З 30 градусів тепла до +15: коли в Україні очікувати на різкий стрибок температури

Українцям слід готуватися до температурних гойдалок як в денні, так і в нічні години

В найближчі 10 днів в Україні, де до більшості областей прийшло похолодання, погода влаштує "гойдалки". Подекуди розбіг між температурними показниками становитиме 15 градусів. Разом із хвилями похолоданнями прийдуть і дощі.

Детальніше про прогноз погоди для України на найближчі 10 днів – в матеріалі "Телеграфу". Як не дивно, максимальні температурі очікуються в центрі, на заході та сході, а не на півдні.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За даними ресурсу Gismeteo, в Києві найближчим часом очікуються дощі та хмарність, а сонячним буде лише понеділок, 20 червня. І якщо на початку тижня очікується до 30 градусів тепла, то в наприкінці, в суботу, стовпчики термометрів впадуть до +16. Похолодає і вночі: температура знизиться з 20 до 11 градусів тепла.

Прогноз для Києва. Дані: Gismeteo

В Харкові очікується менше опадів, але в суботу, 18 червня, ймовірна гроза. Повітря прогріється максимум до 30 градусів тепла, але наприкінці майбутнього тижня знизиться на 7 позначок. Тоді як у нічну пору показників нижче 13-14 із позначкою "плюс" чекати не варто.

Прогноз для Харкова. Дані: Gismeteo

У Львові в найближчі 10 днів теж дощитиме. Як і в більшості регіонах України, тут прогнозують температурні гойдалки. Якщо в понеділок, 20 червня, очікується 30 градусів вище 0, то вже за 4-5 днів – від 15 до 18 градусів тепла. Вночі ж температура падатиме інколи нижче +10 градусів.

Прогноз для Львова. Дані: Gismeteo

В Одесі, на відміну від інших областей, температура повітря впродовж найближчої декади коливатиметься у межах від +23 до +25 градусів. У нічні години більш різкі перепади: мінімум становить 14 градусів тепла, а максимум – до +21.

Прогноз для Одеси. Дані: Gismeteo

Судячи з даних порталу, 20 червня стане найтеплішим у більшості регіонах України. Це підтверджує і прогноз Укргідрометцентру. Якщо в неділю, 19 червня, температура повітря становить мінімум +23 (на сході), то в понеділок стовпчики термометрів удень не опускатимуться нижче 28 градусів тепла. В більшості регіонах очікується 30, а то й 33 градуси вище 0.

Прогноз погоди на 19 червня. Дані: УкрГМЦ

Прогноз погоди на 20 червня. Дані: УкрГМЦ

Додамо, що народний синоптик Володимир Деркач попереджав, що в другій декаді червня в окремі дні температура повітря підійматиметься до 30 градусів тепла, але це радше буде виключенням. За його прогнозом на червень 2022 року, який він озвучив в коментарі "Телеграфу", останній десятиденний відрізок місяця порадує теплом, але наприкінці червня температура повітря знизиться.

Читайте також: Категорія Україна "Пекельна" спека різко зміниться похолоданням: яким буде початок липня в Україні Наприкінці червня та на початку липня на українців чекає суттєве похолодання

Як раніше повідомляв "Телеграф", липень в Україні почнеться з похолодання, найнижчі температури прогнозують для західних областей. Наразі синоптики не обіцяють різких перепадів погоди і частих стрибків вище 30 градусів тепла.