С 30 градусов тепла до +15: когда в Украине ожидать резкого скачка температуры

Украинцам следует готовиться к температурным качелям как в дневные, так и в ночные часы

В ближайшие 10 дней в Украине, где в большинство областей пришло похолодание, погода устроит "качели". Кое-где разбег между температурными показателями составит 15 градусов. Вместе с волнами похолодания придут и дожди.

Подробнее о прогнозе погоды для Украины на ближайшие 10 дней – в материале "Телеграфа". Как ни странно, максимальные температуры ожидаются в центре, на западе и востоке, а не на юге.

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По данным ресурса Gismeteo, в Киеве в ближайшее время ожидаются дожди и облачность, а солнечным будет только понедельник, 20 июня. И если в начале недели ожидается до 30 градусов тепла, то в конце, в субботу, столбики термометров упадут до +16. Похолодает и ночью: температура снизится с 20 до 11 градусов тепла.

Прогноз для Киева. Данные: Gismeteo

В Харькове ожидается меньше осадков, но в субботу, 18 июня, возможна гроза. Воздух прогреется максимум до 30 градусов тепла, но к концу будущей недели снизится на 7 отметок. Тогда как в ночное время показателей ниже 13-14 с отметкой "плюс" ждать не стоит.

Прогноз для Харькова Данные: Gismeteo

Во Львове в ближайшие 10 дней тоже будет дождь. Как и в большинстве регионов Украины, здесь прогнозируют температурные качели. Если в понедельник, 20 июня, ожидается 30 градусов выше 0, то уже через 4-5 дней – от 15 до 18 градусов тепла. Ночью температура будет падать иногда ниже +10 градусов.

Прогноз для Львова. Данные: Gismeteo

В Одессе, в отличие от других областей, температура воздуха в ближайшую декаду будет колебаться в пределах от +23 до +25 градусов. В ночные часы более резкие перепады: минимум составляет 14 градусов тепла, а максимум – до +21.

Прогноз Одессы. Данные: Gismeteo

Судя по данным портала, 20 июня станет самым теплым в большинстве регионов Украины. Это подтверждает и прогноз Укргидрометцентра. Если в воскресенье, 19 июня, температура воздуха составляет минимум +23 (на востоке), то в понедельник столбики термометров днем не будут опускаться ниже 28 градусов тепла. В большинстве регионов ожидается 30, а то и 33 градуса выше 0.

Прогноз погоды на 19 июня. Данные: УкрГМЦ

Прогноз погоды на 20 июня. Данные: УкрГМЦ

Добавим, что народный синоптик Владимир Деркач предупреждал, что во второй декаде июня в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до 30 градусов тепла, но это скорее будет исключением. По его прогнозу на июнь 2022 года, который он озвучил в комментарии "Телеграфу", последний десятидневный отрезок месяца порадует теплом, но в конце июня температура воздуха снизится.

Как ранее сообщал "Телеграф", июль в Украине начнется с похолодания, самые низкие температуры прогнозируют для западных областей. Пока синоптики не обещают резких перепадов погоды и частых скачков выше 30 градусов тепла.