Укр

Грозы и бури: какие регионы Украины накроет непогода

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Погода в Украине несколько испортится
Погода в Украине несколько испортится

Синоптики предупреждают о мощных грозах с градом и шквалами

В Украине в ближайшие дни продолжатся погодные качели, которые принесут осадки. Сначала дожди будут преобладать на западе страны, а на смену им придут грозы и шквалы в остальные регионы.

Как изменится погода в Украине в ближайшее время и каким областям ждать осадков, рассказали синоптики. Подробности их прогнозов — в материале "Телеграфа".

Как сообщает народный синоптик Станислав Щедрин на своей странице в Facebook, в пятницу, 17 июня, а также в субботу, 18 июня, ожидается усложнение погодных условий в Украине. Это касается, по его словам, западных, а в дальнейшем центральных и северных областей. Щедрин прогнозирует дожди, местами сильные ливни и мощные грозы с градом и шквалами. Кроме того, предупреждает о бурях.

Добавим, что о дождях с грозами предупредила и синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram. Осадки ожидаются 17 июня в западных регионах, местами на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Кроме того, грозы могут сопровождаться шквалами. Не исключает Диденко дожди и в столице, ближе ко второй половине пятницы.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, почти на половине территории страны не стоит ожидать сухой погоды 17 июня. В субботу, 18 июня, на западе дожди прекратятся, зато усилятся грозы в остальных областях. По данным метеорологов, осадки продержатся недолго: уже в воскресенье, 19 июня, солнце будет преобладать во всех регионах.

Прогноз на 17 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 17 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 18 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 18 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 19 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 19 июня. Карта УкрГМЦ

Напомним, в этом году первая половина июня оказалась теплее климатической нормы. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, зафиксированы ли погодные аномалии, а также поделился с "Телеграфом" прогнозом погоды на конец июня в Украине.

Как ранее сообщал "Телеграф", погодные качели в Украине продолжатся. В ближайшее время перепады температуры составят от 30 до 15 градусов тепла в дневные часы.

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