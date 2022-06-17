Грозы и бури: какие регионы Украины накроет непогода

Синоптики предупреждают о мощных грозах с градом и шквалами

В Украине в ближайшие дни продолжатся погодные качели, которые принесут осадки. Сначала дожди будут преобладать на западе страны, а на смену им придут грозы и шквалы в остальные регионы.

Как изменится погода в Украине в ближайшее время и каким областям ждать осадков, рассказали синоптики. Подробности их прогнозов — в материале "Телеграфа".

Как сообщает народный синоптик Станислав Щедрин на своей странице в Facebook, в пятницу, 17 июня, а также в субботу, 18 июня, ожидается усложнение погодных условий в Украине. Это касается, по его словам, западных, а в дальнейшем центральных и северных областей. Щедрин прогнозирует дожди, местами сильные ливни и мощные грозы с градом и шквалами. Кроме того, предупреждает о бурях.

Добавим, что о дождях с грозами предупредила и синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram. Осадки ожидаются 17 июня в западных регионах, местами на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Кроме того, грозы могут сопровождаться шквалами. Не исключает Диденко дожди и в столице, ближе ко второй половине пятницы.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, почти на половине территории страны не стоит ожидать сухой погоды 17 июня. В субботу, 18 июня, на западе дожди прекратятся, зато усилятся грозы в остальных областях. По данным метеорологов, осадки продержатся недолго: уже в воскресенье, 19 июня, солнце будет преобладать во всех регионах.

Прогноз на 17 июня. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 18 июня. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 19 июня. Карта УкрГМЦ

Напомним, в этом году первая половина июня оказалась теплее климатической нормы. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, зафиксированы ли погодные аномалии, а также поделился с "Телеграфом" прогнозом погоды на конец июня в Украине.

Как ранее сообщал "Телеграф", погодные качели в Украине продолжатся. В ближайшее время перепады температуры составят от 30 до 15 градусов тепла в дневные часы.