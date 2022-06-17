Різкі погодні гойдалки і буревії: народний синоптик дав прогноз на липень в Україні
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За словами народного синоптика, погода в середині липня буде часто і різко змінюватися
Липень почнеться зі зниження температури повітря, але потім стовпчики термометрів знову підскочать в напрямку 30 градусів тепла. В цілому, в липні очікується багато періодів різкої зміни погоди, а в окремі дні негода зі шквалами і буревіями.
Прогноз на липень-2022 в Україні озвучив в коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач, котрий багато років займається спостереженнями за погодними умовами.
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1-10 липня
За словами Деркача, перший десятиденний відрізок липня має принести опади і зниження температури з самого початку місяця. Далі погода покращиться, опадів поменшає, а температура повітря підвищиться.
11-20 липня
Друга декада цього місяця буде тепліша, обіцяє народний синоптик. Хоча тепло буде "заходити" з перервами на 1-2, інколи на 2-3 дні. Така тенденція різкої зміни погодних умов притаманна для усієї другої декади і частини третьої, каже Деркач. Він прогнозує різке підвищення температури на 3-4 дні, а далі короткострокове зниження. Тому, йдеться у прогнозі, існує висока ймовірність шквалів і буревіїв у цей період.
21-31 липня
Третій десятиденний відрізок, згідно з даними Деркача, буде теплим із досить потужним підвищенням температури в середині та другій половині декади. Тоді як початок цього відрізку, повідомив народний синоптик, обіцяє більш помірне тепло і більшу можливість опадів.
Нагадаємо, синоптики прогнозують хвилю похолодання на початку другого літнього місяця. На заході України, згідно з попередніми прогнозами, потепління настане лише після 9 липня.
Як раніше повідомляв "Телеграф", на початку липня є ймовірність опадів – дощів із короткочасними опадами. Але така погода, згідно з прогнозами, накриє не всі регіони України.