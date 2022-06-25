Спека та зливи: якою буде погода в Україні на вихідні

Погода у різних містах України на вихідних обіцяє бути динамічною

В Україні вихідні 25-26 червня, як і прогнозували синоптики на кінець місяця, майже повсюдно очікуються відчутно спекотними, проте деякі регіони накриють дощі, що місцями переходитимуть у зливи.

Це випливає з даних ресурсу weather.com. Метеорологічна інформація подається на основі очікувань у кількох найбільш густонаселених регіонах України.

Київ

У столиці України субота та неділя прогнозуються спекотними: до 27 та 30 градусів за Цельсієм відповідно. При цьому на опади киянам та гостям міста чекати не варто.

Погода в Києві 25 та 26 червня

Львів

Досить спекотно буде і у Львові: там стовпчики термометрів вдень прогріватимуться до 28 градусів та опадів також не очікується.

Погода у Львові 25 та 26 червня

Дніпро

У Дніпрі на вихідні зростатиме температура повітря: 26 градусів у суботу та 28 — у неділю. При цьому субота, швидше за все, буде дощовою, а от неділя вже просто хмарною.

Погода в Дніпрі 25 та 26 червня

Харків

Найбільші температурні та погодні "гойдалки" на вихідних очікують на Харків. Якщо в суботу вдень стовпчики термометрів не перетнуть 23 градуси, і це під акомпанемент злив, то вже в неділю різко потеплішає до 29 градусів і вже без опадів.

Погода в Харкові 25 та 26 червня

Одеса

Найбільш прохолодно на цих вихідних буде в південних регіонах України і зокрема в Одесі. Там очікується мінлива хмарність, а температура повітря не перевищить достатньо комфортних для більшості людей 25-26 градусів за Цельсієм.

Погода в Одесі 25 та 26 червня

Як повідомлялося, раніше "Телеграф" писав, яку погоду на весь липень передбачає народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, всі три декади другого місяця літа будуть дуже відрізнятися між собою.