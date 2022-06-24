Грози та спека до 32 градусів: якою буде погода в Україні до кінця червня

Температурний фон наступного тижня у багатьох областях буде схожим

Напередодні липня, початок якого обіцяє принести українцям затяжні дощі та легке зниження температури, останній червневий тиждень буде відчутно спекотним. Стовпчики термометрів невблаганно поповзуть вгору в більшості регіонів, що спричинить задуху і, як наслідок, грози.

Прогноз погоди на наступний робочий тиждень ділиться "Телеграф", базуючись на даних ресурсу weather.com. Метеорологічна інформація подається на основі очікувань у кількох найбільш густонаселених регіонах України.

Київ

Погода у Києві

Максимальні температури — до +32°С — жителям та гостям столиці слід чекати у вихідні. Втім, решта днів буде лише трохи менш спекотною. Теплою буде і більшість ночей, стовпчик термометра не опуститься нижче +17°С. У середу ввечері, найімовірніше, варто чекати у гості грозу.

Одеса

Погода в Одесі

Тиждень для одеситів розпочнеться зі злив, що позначиться і на температурному фоні — максимум, який очікується, це +25 градусів. У вівторок буде мінлива хмарність, потім два дні поспіль очікуються грози. Звичне літнє тепло прийде в регіон з п’ятниці, при цьому ртутний стовпчик навряд чи підніметься вище +29°С.

Дніпро

Погода в Дніпрі

Дніпро, який і без того страждає від нестерпної спеки, продовжить цю естафету і в останній тиждень червня. Температурний фон коливатиметься вдень від +28 до +31 градусів тепла. Вночі повітря прогріється до 17-19°С. Опадів не очікується, можлива лише мінлива хмарність протягом кількох днів.

Харків

Погода в Харкові

Схожа ситуація буде і на Харківщині, проте тут температури все ж будуть більш помірними. Подекуди температурні позначки опускатимуться до +26°С вдень та +15°С вночі. У середу, 29 червня, регіон може накрити сильні грози.

Львів

Погода у Львові

Львів у погодному плані буде схожим на Дніпропетровщину, адже протягом усіх семи днів очікується спека вище 30 градусів. У зв’язку з такими погодними умовами в середу та четвер слід подбати про парасольку — можливі дощі та грози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду на весь липень пророкує народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, всі три декади другого місяця літа будуть дуже відрізнятися між собою.