На яку погоду чекати на початку липня: народний синоптик озвучив прогноз

За словами народного синоптика, у липні потрібно готуватися до погодних гойдалок

В Україні, де синоптики попередили про посуху в ряді регіонів, початок липня буде досить прохолодним і з опадами.

Як повідомляє "Телеграф", такий прогноз погоди на липень 2022 року в Україні озвучує народний синоптик Володимир Деркач, який багато років проводить спостереження за погодними умовами.

Як розповів народний синоптик, спекотної та сухої погоди у першу декаду місяця, 1-10 липня, українцям чекати не варто. За його словами, перший десятиденний відрізок липня обіцяє дощову погоду. Крім того, Деркач попереджає про похолодання: температура повітря зменшиться на початку липня. Потім, виходячи з його прогнозу, синоптична ситуація зміниться: поступово потеплішає, а опади підуть на спад.

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Наприклад, у Києві, за даними ресурсу Gismeteo, опади припиняться лише з 12 липня. Температура на початку другого літнього місяця коливатиметься в межах 27-30 градусів тепла.

Прогноз погоди на липень для Києва. Дані: Gismeteo

Не варто чекати сухої погоди мешканцям сходу та північного сходу України. Зокрема, у Харкові, за прогнозом, опади очікуються з 5 по 10 липня. В окремі дні стовпчики термометрів опустяться до +21.

Прогноз погоди на липень для Харкова. Дані: Gismeteo

Найменше опадів очікується на півдні країни. Наприклад, в Одесі прогнозують дощі у перші чотири дні липня. Потім – суха погода. Температура повітря в ці дні складе від 26 до 29 градусів з позначкою "плюс".

Прогноз погоди на липень для Одеси. Дані: Gismeteo

У західних регіонах опади випадатимуть частіше. Так, у Львові, судячи з попередніх прогнозів, дощитиме практично всю першу декаду липня. Температура буде нестійкою: від +17 до +32 градусів.

Прогноз погоди на липень для Львова. Дані: Gismeteo

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що цього року влітку в Україні часто різко змінюватиметься погода. Найбільш насиченим такими "гойдалками", за його словами, буде липень. Протягом місяця, зазначає Деркач, погода буде то спекотною і сухою, то з досить потужними дощами та шквалами.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Україна наприкінці червня зіштовхнеться із посухою. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, які регіони опинилися під загрозою, а також попередив про пожежну небезпеку через погоду до кінця червня.