На Україну чекає різка зміна погоди: прогноз на тиждень

Синоптик розповів, у які дні пройдуть дощі із грозами

У найближчі сім днів погода в Україні буде нестійкою: спочатку стовпчики термометрів піднімуться вище за 30 градусів тепла, а потім впадуть до +20 і нижче. Крім того, частину регіонів очікують дощі та грози.

Детальніше про прогноз погоди на тиждень із 20 по 26 червня – у матеріалі "Телеграфу". За даними синоптиків, перепади атмосферного тиску можуть позначитися на метеозалежних людях.

Так, синоптик Ігор Кібальчич на ресурсі "Метеопрог" пояснює, що у перші дні тижня погоду в Україні визначатиме спекотна повітряна маса, на зміну якій прийде малорухливий і досить глибокий циклон.

Так, у понеділок, 20 червня, погода буде сухою та дуже теплою. У вівторок, 21 червня, частину регіонів накриють короткочасні дощі з грозами. Прогноз Кібальчича підкріплюють дані Укргідрометцентру. Так, стовпчики термометрів по Україні у понеділок коливатимуться в межах від +27 до +33 градусів. У вівторок температура знизиться: на заході очікується від 20 градусів вище 0, східні області ще застануть 30-градусну спеку.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди в Україні на 21 червня. Карта УкрГМЦ

Середа, 22 червня, принесе похолодання до більшості областей. Окрім того, очікуються дощі. На заході України температура становитиме від +21 до +28 градусів, у центрі, на півдні та сході – 19-25 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 22 червня. Карта УкрГМЦ

У четвер, 23 червня, опади накриють усю Україну, крім західних регіонів. Найхолодніше буде у східних регіонах – у межах 20-22 градусів тепла, у центральній та південній частині України трохи тепліше – від +21 до +26, а на заході країни – 22-28 градусів вище 0. Дощі з грозами продовжуватимуться і у п’ятницю, 24 червня. Температура у цей день буде приблизно такою самою, як і в минулу добу.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Карта УкрГМЦ

За даними Кібальчича, вихідні знову принесуть хвилю потепління. Як зазначає синоптик, 25-26 червня можливі невеликі дощі у північних, східних та центральних областях. Температура повітря підвищиться на 2-4 градуси, а найхолодніше буде на Лівобережжі України.

Нагадаємо, наприкінці червня частина регіонів України опинилася під загрозою посухи. Крім того, синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попередив про пожежну небезпеку в Україні, яка зберігатиметься понад тиждень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на липень в Україні 2022 року. За його словами, слід готуватися до погодних гойдалок.