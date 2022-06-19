Украину ждет резкая смена погоды: прогноз на неделю

Синоптик рассказал, в какие дни пройдут дожди с грозами

В ближайшие семь дней погода в Украине будет неустойчивой: сначала столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла, а после упадут к +20 и ниже. Кроме того, часть регионов ожидают дожди и грозы.

Подобнее о прогнозе погоды на неделю с 20 по 26 июня – в материале "Телеграфа". По данным синоптиков, перепады атмосферного давления могут сказаться на метеозависимых людях.

Так, синоптик Игорь Кибальчич на ресурсе "Метеопрог" поясняет, что в первые дни недели погоду в Украине будет определять жаркая воздушная масса, на смену которой придет малоподвижный и достаточно глубокий циклон.

Так, в понедельник, 20 июня, погода будет сухой и очень теплой. Во вторник же, 21 июня, часть регионов накроют кратковременные дожди с грозами. Прогноз Кибальчича подкрепляют данные Укргидрометцентра. Так, столбики термометров по Украине в понедельник будут колебаться в пределах от +27 до +33 градусов. Во вторник температура снизится: на западе ожидается от 20 градусов выше 0, восточные области еще застанут 30-градусную жару.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды в Украине на 21 июня. Карта УкрГМЦ

Среда, 22 июня, принесет похолодание в большинство областей. Кроме того, ожидаются дожди. На западе Украины температура составит от +21 до +28 градусов, в центре, на юге и востоке – 19-25 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня. Карта УкрГМЦ

В четверг, 23 июня, осадки накроют всю Украину, кроме западных регионов. Холоднее всего будет в восточных регионах – в пределах 20-22 градусов тепла, в центральной и южной части Украины немного теплее – от +21 до +26, а на западе страны – 22-28 градусов выше 0. Дожди с грозами продолжаться и в пятницу, 24 июня. Температура в этот день будет примерно такой же, как и днем ранее.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды в Украине на 24 июня. Карта УкрГМЦ

По данным Кибальчича, выходные снова принесут волну потепления. Как отмечает синоптик, 25-26 июня возможны небольшие дожди в северных, восточных и центральных областях. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса, а холоднее всего будет на Левобережье Украины.

Напомним, в конце июня часть регионов Украины оказались под угрозой засухи. Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупредил о пожарной опасности в Украине, которая будет сохраняться более недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на июль в Украине 2022 года. По его словам, следует готовиться к погодным качелям.