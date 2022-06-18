Разница существенная: где в Украине ожидается резкое похолодание, а где жара до +34

Несколько дней в Украине температура будет только нарастать

Пока грозовой фронт временно ушел с западной части Украины, погода на выходных преподнесет несколько сюрпризов жителям центра, севера, востока и юга. Но уже с понедельника в стране погода немного стабилизируется и украинцев ждет несколько ясных солнечных дней.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, продлится это недолго, и уже во вторник грозы снова на один день омрачат небо, но пройдут достаточно быстро.

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В воскресенье ясной погоды стоит ждать по всем регионам. Жарче всего будет в западной части страны — от +30 до +32 градусов, тогда как на остальной части территории температура колеблется около +28-29.

Прогноз погоды на 19 июня

В понедельник сохранится ясная погода, но температура пойдет вверх. В западной части страны и Киеве температура достигнет +33-34 градусов, в остальной части — около +30.

Прогноз погоды на 20 июня

Во вторник грозовой фронт в Украине сконцентрируется в центральной части не затрагивая западные области и крайний восток. Прохлада придет на запад страны.

Прогноз погоды на 21 июня

В среду в Украине установится умеренно жаркая погода, выделяются Одесса и Ужгород с +31 и +33 днем соответственно.

Прогноз погоды 22 июня

В крупных городах чаще всего теплее, чем в пригородах из-за большого количества бетона — это может быть опасно для людей. В Днепре температура в ближайшую неделю, согласно прогнозу, не поднимется выше +30.

Прогноз погоды в Днепре

В Киеве хоть и ожидается до +32 в понедельник, после грозы во вторник наступит прохлада. Температура упадет до +20.

Прогноз погоды в Киеве

Во Львове схожая ситуация, только температура будет еще ниже чем в Киеве — максимальная дневная в некоторые дни снизится до +19.

Прогноз погоды во Львове

В Запорожье прогнозируется дождь на среду, после которого также произойдет снижение температуры, но не столь значительное.

Прогноз погоды в Запорожье

Одессу в ближайшую неделю дождями не накроет и к следующим выходным ожидается +32.

Прогноз погоды в Одессе

В Харькове дождь прогнозируется в средине недели, температура упадет до +18, но к пятнице небо закроют тучи, а на термометре ожидается до +26.

Прогноз погоды в Харькове

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Количество осадков до конца следующей недели считается недостаточным. Как писал "Телеграф", синоптики предупредили о засухе и пожарной опасности. Напомним, что связано это с природным явлением Ла-Нинья, которое также приносит обильные редкие тропические ливни.