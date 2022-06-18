Різниця суттєва: де в Україні очікується різке похолодання, а де спека до +34
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Декілька днів в Україні температура тільки наростатиме
Поки грозовий фронт тимчасово пішов із західної частини України, погода на вихідних піднесе кілька сюрпризів мешканцям центру, півночі, сходу та півдня. Але вже з понеділка в країні погода трохи стабілізується і на українців чекає кілька ясних сонячних днів.
За даними Українського гідрометцентру, триватиме це недовго, і вже у вівторок грози знову на один день затьмарять небо, але минуть досить швидко.
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У неділю ясної погоди варто чекати на всі регіони. Найспекотніше буде у західній частині країни — від +30 до +32 градусів, тоді як на решті території температура коливається близько +28-29.
У понеділок збережеться ясна погода, але температура піде вгору. У західній частині країни та Києві температура досягне +33-34 градусів, у решті — близько +30.
У вівторок грозовий фронт в Україні сконцентрується в центральній частині, не торкаючись західних областей і крайнього сходу. Прохолода прийде на захід.
У середу в Україні встановиться помірно спекотна погода, виділяються Одеса та Ужгород із +31 та +33 днем відповідно.
У великих містах найчастіше тепліше, ніж у передмістях через велику кількість бетону — це може бути небезпечно для людей. У Дніпрі температура найближчого тижня, згідно з прогнозом, не підніметься вище за +30.
У Києві хоч і очікується до +32 у понеділок, після грози у вівторок настане прохолода. Температура впаде до +20.
У Львові схожа ситуація, тільки температура буде ще нижчою, ніж у Києві — максимальна денна в деякі дні знизиться до +19.
У Запоріжжі прогнозується дощ на середу, після якого також відбудеться зниження температури, але не таке значне.
Одесу найближчого тижня дощами не накриє і наступними вихідними очікується +32.
У Харкові дощ прогнозується у середині тижня, температура впаде до +18, але до п’ятниці небо закриє хмари, а на термометрі очікується до +26.
Кількість опадів до кінця наступного тижня вважається недостатньою. Як писав "Телеграф", синоптики попередили про посуху та пожежну небезпеку. Нагадаємо, що пов’язано це з природним явищем Ла-Нінья, яке також приносить рясні рідкісні тропічні зливи.