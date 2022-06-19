Какую погоду ждать в начале июля: народный синоптик озвучил прогноз

По словам народного синоптика, в июле нужно готовится к погодным качелям

В Украине, где синоптики предупредили о засухе в ряде регионов, начало июля будет достаточно прохладным и с осадками.

Как сообщает "Телеграф", такой прогноз погоды на июль 2022 года в Украине озвучивает народный синоптик Владимир Деркач, который много лет ведет наблюдения за погодными условиями.

Как рассказал народный синоптик, жаркой и сухой погоды в первую декаду месяца, 1-10 июля, украинцам ждать не стоит. По его словам, первый десятидневный отрезок июля обещает дождливую погоду. Кроме того, Деркач предупреждает о похолодании: температура воздуха снизится в начале июля. Затем же, следуя из его прогноза, синоптическая ситуация изменится: постепенно потеплеет, а осадки пойдут на спад.

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К примеру, в Киеве, по данным ресурса Gismeteo, осадки только прекратятся с 12 июля. Температура в начале второго летнего месяца будет колебаться в пределах 27-30 градусов тепла.

Прогноз погоды на июль для Киева. Данные: Gismeteo

Не стоит ждать сухой погоды жителям востока и северо-востока Украины. В частности, в Харькове, согласно прогнозу, осадки ожидаются с 5 по 10 июля. В отдельные дни столбики термометров опустятся до +21.

Прогноз погоды на июль для Харькова. Данные: Gismeteo

Меньше всего осадков ожидается на юге страны. К примеру, в Одессе прогнозируют дожди в первые четыре дня июля. Затем – сухая погода. Температура воздуха в эти дни составит от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на июль для Одессы. Данные: Gismeteo

В западный регионах осадки будут выпадать чаще. Так, во Львове, судя по предварительным прогнозам, дождить будет практически всю первую декаду июля. Температура будет неустойчивой: от +17 до +32 градусов.

Прогноз погоды на июль для Львова. Данные: Gismeteo

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что этим летом в Украине часто будет резко меняться погода. Наиболее насыщенным такими "качелями", по его словам, будет июль. В течение месяца, отмечает Деркач, погода будет то жаркой и сухой, то с достаточно мощными дождями и шквалами.

Как ранее сообщал "Телеграф", Украина в конце июня столкнется с засухой. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какие регионы оказались под угрозой, а также предупредил о пожарной опасности из-за погоды до конца июня.