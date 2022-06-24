Грозы и жара до 32 градусов: какой будет погода в Украине до конца июня

Температурный фон на следующей неделе во многих областях будет похожим

В преддверье июля, начало которого обещает принести украинцам затяжные дожди и легкое понижение температуры, последняя июньская неделя будет ощутимо жаркой. Столбики термометров неумолимо поползут вверх в большинстве регионов, что повлечет за собою духоту и, как последствие, грозы.

Прогнозом погоды на следующую рабочую неделю делится "Телеграф", основываясь на данных ресурса weather.com. Метеорологическая информация подается на основе ожиданий в нескольких наиболее густонаселенных регионах Украины.

Киев

Погода в Киеве

Максимальные температуры — до +32°С — жителям и гостям столицы следует ждать к выходным. Впрочем, остальные дни будут лишь чуть менее жаркими. Теплыми будет и большинство ночей, столбик термометра не опустится ниже +17°С. В среду вечером, вероятней всего, стоит ждать в гости грозу.

Одесса

Погода в Одессе

Неделя для одесситов начнется с проливных дождей, что скажется и на температурном фоне — максимум, который ожидается, это +25 градусов. Вторник будет переменчиво облачным, затем два дня могут быть грозы. Более привычное летнее тепло придет в регион уде с пятницы, при этом ртутный столбик вряд ли поднимется выше +29°С.

Днепр

Погода в Днепре

Днепр, и без того страдающий от невыносимой жары, продолжит эту эстафету и в последнюю неделю июня. Температурный фон будет колебаться днем от +28 до +31 градусов тепла. Ночью воздух прогреется до 17-19°С. Осадков не ожидается, возможна лишь переменчивая облачность на протяжении нескольких дней.

Харьков

Погода в Харькове

Схожая ситуация будет и на Харьковщине, однако здесь температуры все же будут более щадящими. Местами температурные отметки будут опускаться до +26°С днем и +15°С ночью. В среду, 29 июня, регион могут накрыть сильные грозы.

Львов

Погода во Львове

Львов будет более схожим с Днепропетровщиной, ведь на протяжении всех семи дней ожидается жара выше 30 градусов. В связи с такими погодными условиями в среду и четверг следует позаботиться о зонтике — вероятны дожди и грозы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду на весь июль предсказывает народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, все три декады второго месяца лета будут весьма отличатся между собой.