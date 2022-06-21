Начинается сезон дождей: какой погоды ждать украинцам в июле

Синоптики жары не обещают

В июле погода не побалует украинцев ни стабильностью, ни длительными периодами жары. Риск шквалов и ураганов, теплые дни, которые резко сменяются холодной полосой, будут характерны для этого месяца.

Согласно прогностическому сайту "Гисметео", дождливых дней в июле буде больше чем солнечных, исключение составят только южные регионы. Например, в Одессе по прогнозу дождей не будет в 16 из 31 дня.

Надежный источник новостей — подпишись на наш Telegram

В восточной части страны на смене июня на июль несколько дней пройдут без дождей и начало месяца станет не таким влажным. Основной пик припадет на вторую половину месяца. Максимальная температура в Харькове, согласно прогнозу +31 6 июня, а средняя за месяц +25-26 градусов.

Прогноз погоды в Харькове на месяц

На западе ярким представителем станет Львов. Всего 11 сухих дней за июль, теплое начало месяца сменит средняя температура в +22+23 градуса.

Прогноз погоды во Львове на месяц

В Днепре температура также не будет резко падать, исключая 6-8 июля, когда за два дня снизится с +33 до +20. К концу месяца снова потеплеет.

Прогноз погоды в Днепре на месяц

На юге традиционно теплее, солнечных и безоблачных дней будет больше всего и дни, когда температура в Одессе спустится ниже +25 можно пересчитать по пальцам. В среднем будет держаться +27+29 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Одессе на месяц

В Киеве в конце второй декады температура упадет до +19, но затем снова пойдет в рост. В начале июля в городе ожидаются грозы.

Прогноз погоды в Киеве на месяц

Читайте также: Категория Украина В Украине потеплеет, но ненадолго: прогноз погоды до конца июня Погода в Украине до конца месяца готовит еще парочку сюрпризов

Ранее "Телеграф" писал, что в конце июня в части регионов возможны засухи. До 25 июня осадков может не хватать и столбик термометра перейдет за 30 градусов.