В Украине потеплеет, но ненадолго: прогноз погоды до конца июня

Погода в Украине до конца месяца готовит еще парочку сюрпризов

В Украине до конца июня ожидается потепление, за которым последует еще одна волна похолодания.

Как следует из прогноза Gismeteo, наиболее ощутимо похолодание будет на заметно на востоке Украины, но и в других уголках нашей страны будут отдельные дни, когда синоптики ожидают резкого падения температуры воздуха.

На западе Украины температура воздуха будет подниматься до понедельника, однако во вторник, 21 июня, столбик термометра резко пойдет вниз. Вероятно, виной тому будут значительные осадки. Еще одно, но у же не такое заметное, похолодание произойдет ближе к концу месяца.

На восток похолодание придет в среду, а теплеть там начнет лишь в последние дни июня.

На юге Украины температура воздуха будет оставаться относительно стабильной, в сравнении с другими частями нашей страны.

Что касается центральных областей, то похолоданий там будет сразу два и оба будут весьма резкими. Первое из них произойдет в начале следующей недели, а второе уже в самом конце месяца.

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Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в июле ожидается много периодов резкой смены погоды, а в отдельные дни непогода со шквалами и ураганами.