В Україні потеплішає, але ненадовго: прогноз погоди до кінця червня

Погода в Україні до кінця місяця готує ще кілька сюрпризів

В Україні до кінця червня очікується потепління, за яким піде ще одна хвиля похолодання.

Як випливає з прогнозу Gismeteo, найбільш відчутно похолодання буде помітно на сході України, але і в інших куточках нашої країни будуть окремі дні, коли синоптики очікують різкого падіння температури повітря.

На заході України температура повітря підійматиметься до понеділка, проте у вівторок, 21 червня, стовпчик термометра різко піде вниз. Ймовірно, виною цього будуть значні опади. Ще одне, але не таке помітне, похолодання відбудеться ближче до кінця місяця.

На схід похолодання прийде у середу, а тепліти там почне лише останніми днями червня.

На півдні України температура повітря залишатиметься відносно стабільною у порівнянні з іншими частинами нашої країни.

Щодо центральних областей, то похолодань там буде одразу два й обидва будуть дуже різкими. Перше з них відбудеться на початку наступного тижня, а друге вже наприкінці місяця.

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Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач у коментарі "Телеграфу" розповів, що у липні очікується багато періодів різкої зміни погоди, а в окремі дні непогода зі шквалами та ураганами.