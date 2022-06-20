Украину накроют шквалы и ураганы: народный синоптик назвал опасный период

В июле возможны смерчи из-за резких температурных перепадов

В Украине середина июля, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется с волны похолодания, будет насыщенна резкими "погодными качелями", возможны ураганы и шквалы в большинстве регионов.

Такой прогноз погоды на июль 2022 года в Украине озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, который много лет занимается наблюдениями за синоптическими изменениями.

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По словам Деркача, вторая декада месяца, 11-20 июля, ожидается весьма неустойчивой в погодном плане. Ожидается, что с 11 июля в Украину придет волна потепления. Однако, отмечает народный синоптик, тепло будет "заходить" с перерывами в 1-2, а то и 2-3 дня.

В целом, говорится в прогнозе, тенденция резкого изменения погоды характерна для июля. Деркач рассказывает, что столбики термометров в Украине будут резко повышаться на период 3-4 дней, на смену же придет краткосрочное понижение температуры.

Кроме того, Деркач предупреждает украинцев о высокой вероятности шквалов и ураганов в этот период июля. Непогода накроет большинство регионов страны.

О том, что июль будет щедрым на осадки, говорит и заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко в комментарии "Сегодня". Ожидаются ливни и грозовые дожди, не исключаются грады. Перепады температур, поясняет эксперт, будут приводить к смерчам. Наиболее частые и обильные дожди ждут жителей западных, северных и Винницкой областей. Более сухой погода будет на юге, особенно это касается Херсонщины и Крыма.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в июле ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах чуть ниже — от +16 до +18. Вместе с тем, метеорологи отмечают, что такие показатели выше на 1-2 градуса, чем в июне, хотя и близки к климатической норме. Осадки в июле, согласно данным Прокопенко, будут соответствовать норме. Прогнозируется 34-91 мм (в Карпатах и местами в Прикарпатье до 155 мм) осадков.

Напомним, в ближайшее время в Украине сохраняется пожарная опасность. По словам синоптика Игоря Кибальчича, отсутствие дождей грозит ряду регионов засухой.