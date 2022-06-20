Україну накриють шквали й урагани: народний синоптик назвав небезпечний період

У липні можливі смерчі через різкі температурні перепади

В Україні середина липня, який, згідно з прогнозами синоптиків, почнеться з хвилі похолодання, буде насичена різкими "погодними гойдалками", можливі урагани та шквали в більшості регіонів.

Такий прогноз погоди на липень 2022 року в Україні озвучив у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач, який багато років займається спостереженнями за синоптичними змінами.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами Деркача, друга декада місяця, 11-20 липня, очікується вельми нестійкою у погодному плані. Очікується, що з 11 липня в Україні настане хвиля потепління. Проте, зазначає народний синоптик, тепло "заходитиме" з перервами в 1-2, а то й 2-3 дні.

Загалом, йдеться у прогнозі, тенденція різкої зміни погоди характерна для липня. Деркач розповідає, що стовпчики термометрів в Україні різко підвищуватимуться на період 3-4 днів, на зміну ж прийде короткострокове зниження температури.

Крім того, Деркач попереджає українців про високу ймовірність шквалів та ураганів у цей період липня. Негода накриє більшість регіонів країни.

Про те, що липень буде щедрим на опади, говорить і заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко у коментарі "Сегодня". Очікуються зливи й грозові дощі, не виключаються гради. Перепади температур, пояснює експерт, призводитимуть до смерчів. Найбільш часті та рясні дощі чекають на жителів західних, північних і Вінницької областей. Сухіша погода буде на півдні, особливо це стосується Херсонщини й Криму.

За даними Укргідрометцентру, середня температура повітря у липні очікується в межах 20-25 градусів тепла, у Карпатах трохи нижче – від +16 до +18. Разом із тим, метеорологи зазначають, що такі показники вищі на 1-2 градуси, ніж у червні, хоч і близькі до кліматичної норми. Опади у липні, згідно з даними Прокопенка, відповідатимуть нормі. Прогнозується 34-91 мм (у Карпатах і місцями на Прикарпатті до 155 мм) опадів.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні зберігатиметься пожежна небезпека. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, відсутність дощів загрожує низці регіонів посухою.