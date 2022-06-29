Спадет ли жара: прогноз погоды в Украине на 10 дней

Народный синоптик обещает украинцам облегчение, но не все коллеги с ним согласны

Последние дни июня проходят в Украине при экстремальной жаре, которая порой достигает +36 градусов. По прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, в ближайшие дни столбики термометров должны опуститься до более приятных и менее угрожающих здоровью температур.

Как рассказал Деркач "Телеграфу", первые 10 дней июля должны пройти под шум дождей и, соответственно, со снижением температуры воздуха. После чего должна снова установиться летняя погода.

Прогноз погоды на начало июля от сайта Weather.com

Тем временем сервис прогнозов Weather.com дает совсем иную погодную картину на ближайшую декаду. До 6 июля в Украине сохраняется сильная жара и максимум, чего можно будет ожидать для облегчения ситуации – это небольшая переменная облачность. А вот с 7 числа следует ожидать гроз, которые принесут с собой понижение температуры до 28-29 градусов тепла.

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Такая погода, как установилась сейчас в Украине, связана с достаточно значительными рисками для здоровья. Облегчить положение может кондиционер, тем, у кого нет кондиционера, советуют другие способы охлаждения, такие как пребывание в больших помещениях, затенение дома и холодные компрессы. Кстати, в жару важно позаботиться и о гаджетах – например, оберегать от перегрева свой смартфон.