Погибли мирные люди: в Днепре под завалами нашли тела жертв ракетного удара

Гражданских надеялись спасти живыми

Вследствие ракетного удара, который 28 июня нанесли по ряду объектов в Днепре, погибли два человека.

Их тела нашли под завалами автотранспортного предприятия работники спасательной службы, сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, под завалами нашли тела двух гражданских, — мужчины и женщины.

"Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", — пишет Резниченко.

Также на месте событий нашли обломки российской ракеты "Калибр". Шесть таких ракет военные рф выпустили по Днепропетровской области, однако половину из них удалось сбить системам противовоздушной обороны.

Напомним, что две ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию в Днепре, — мэр города Борис Филатов говорил, что была разрушена СТО "Автодизель".

СТО "Автодизель" на карте Днепра

Как сообщал "Телеграф", с самого утра 29 июня россияне нанесли серию ракетных ударов по Николаеву со стороны оккупированного Херсона.