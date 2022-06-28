Россияне продвигаются в направлении Лисичанска: свежие карты боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление, несмотря на то, что россияне бросили на город все возможные силы

Российские оккупанты беспощадно бьют ракетами по крупнейшим городам Украины, однако самые ожесточенные бои идут вблизи Лисичанска. Вражеская армия подбирается к городу и пытается заблокировать, вытеснив с позиций украинских военных.

Об этом во вторник, 28 июня, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив в интервью "24 каналу".

По его словам, тяжелее всего сейчас на подступах к Лисичанску с южной стороны — у Верхнекаменки, где находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, а также вблизи желатинового завода.

К югу от Лисичанска идут тяжелые бои

Андрусив отметил, что оккупанты остановились почти на всех направлениях, кроме Лисичанска. Ведь здесь они стремятся дожать частичный успех, полученный после окружения Горного и Золотого. Если Силы обороны их остановят, россиянам придется брать долгую паузу на несколько недель, во время которой они будут бомбить Украину.

При этом на Славянском направлении, которое также хотят взять российские захватчики, ситуация контролируемая. Россияне предпринимают попытки продвинуться от Богородичного, но ВСУ дают противнику отпор.

На Славянск оккупанты наступают с северного направления

Советник главы МВД добавил, что россияне начали массированные обстрелы Славянска, поэтому людям лучше оттуда уезжать. При этом Андрусив успокоил, что вражеская армия еще долго будет добираться до Славянска, а может, и вовсе до него не дойдет, если Украина получит мощное оружие от западных партнеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оцепление украинских военных возле Лисичанска и атаки на трассы северо-западнее города могут стать приоритетом для российских войск перед большим наступлением на Славянск. Такое мнение высказали исследователи Института изучения войны.