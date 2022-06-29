Пустые пляжи, нашествие оккупантов и блокпосты – как "отдыхают" жители Херсона

Местные жители с детьми предпочитают не отдыхать на побережье, им так советуют сами оккупанты

Некогда любимые жителями Херсона пляжи стоят практически пустыми, а на некоторых предпочитают "отдыхать" оккупанты, из-за чего местные жители предпочитают оставаться дома.

Так, как пишут в местных Телеграмм-каналах, пляжи в Железном порту – поселок на побережье Херсонской области примерно в 100 км от областного центра стоит практически пустой. Лишь иногда на местные пляжи приезжают отдыхающие, но для них это непростой квест.

"По пути 3 блокпоста, смотрят документы и багажник. На самом море пусто, была еще одна компания помимо нас. Магазины местные работают", — так описывают жители Херсона свою поездку в Железный порт.

Помимо блокпостов отдыхающих отпугивает и периодическое появление на пляжах оккупантов, которые в основном облюбовали под отдых поселок Лазурное, также примерно в 100 км от Херсона.

"Туристы (оккупанты) спрашивают, почему люди не едут отдыхать, они не понимают, почему — лето жарко, а люди не едут. Придурки", — удивляются глупости россиян, оккупировавших чужую землю, жители Херсона.

Из-за наличия оккупантов в области и их слабой дисциплины, участники Телеграмм-каналов советуют другим купаться только там, где есть другие люди.

"Мне на блокпосту это посоветовали, я был с детьми, а когда приехал на пляж и увидел, что он пустой — предпочел вернуться домой чтобы не рисковать", — делится своим опытом один из местных жителей.

В этом году летний отдых для украинцев стал очень специфичным, предлагая выбирать между поездкой за границу без мужа, дорогим отдыхом в Карпатах и отдыхом на озерах Волыни при угрозе вторжения с территории Беларуси.