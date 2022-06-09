Заграница не для всех, Одесса без моря, а Карпаты не резиновые - где украинцам отдохнуть этим летом

Как всегда отдых будет зависеть от ваших материальных возможностей, но теперь заграница для многих мужчин будет закрыта

Несмотря на продолжающуюся четвертый месяц кровавую агрессию россии против Украины, жизнь вступает в свои права и первый летний месяц наверняка заставит часть украинцев задуматься об отдыхе.

Где можно отдохнуть летом 2022 года, и какая специфика ожидает украинцев в нынешнем летнем сезоне — выяснял "Телеграф".

Заграница — для женщин, детей и мужчин с "белыми билетами"

В первый же день российской агрессии, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский запретил выезд из страны для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Данный указ главы государства действует до сих пор. Согласно ему уезжать заграницу могут и мужчины, но при условии наличия:

удостоверения об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

заключения военно-врачебной комиссии о непригодности.

Таким образом на заграничный отдых в этом году могут рассчитывать только женщины, дети и мужчины, которые отвечают указанным выше требованиям или старше 60 лет.

Если вы попадаете в одну их этих категорий, можете отправляться в турфирму и подбирать путевку, недостатка в которых на рынке не наблюдается, все зависит от ваших материальных возможностей, правда есть и некоторая специфика.

К примеру, недельная поездка на популярный курорт в Египте обойдется от 33 тысяч гривен. Кроме того, нужны будут сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тест не позже 72 часов до вылета либо экспресс-тест на антиген за 24 часа, детей до 12 лет от тестирования освобождены.

Без подобных ограничений и по цене от 25 тысяч гривен за двоих взрослых обойдется недельный отдых в Турции.

Правда следует учитывать, что и Турция, и Египет не закрыли свое воздушное пространство для россии, а значит велика вероятность встретиться там с туристами из страны-агрессора.

Также можно "бюджетно" отдохнуть в Болгарии — тур за двоих на 5 дней будет стоить от 12 тысяч гривен, понадобится также один из документов в электронном виде: сертификат о вакцинации, негативный ПЦР-тест за 72 часа до вылета либо тест на антиген за 48 часов.

Море – закрыто, но приехать можно

Впрочем, Черное море есть не только в Турции или Болгарии, отправиться на него можно и в Одессу, причем вне зависимости от наличия у мужчин "белого билета".

Правда из-за минной опасности все пляжи Одесской области закрыты для разминирования, что может занять очень много времени.

Тем не менее отдельных любителей искупаться эта опасность не останавливает и тогда в дело вступают сотрудники полиции, которые выводят нарушителей из воды. Правда местные жители все равно стараются обойти правила со своим одесским шармом.

По данным сайта бронирования гостиниц booking.com в Одессе доступны сотни вариантов бронирования гостиниц с ценами номеров от 500-600 гривен за ночь, правда стоит ли ждать наплыва любителей моря в этом году — пока непонятно.

"Если ограничения на купания не ослабят, этот курортный сезон может "пройти мимо" Одессы, ведь просто лежать на пляже на жаре – сомнительное удовольствие. Падение интереса к летнему отдыху я вижу по себе – спрос на аренду квартир упал минимум на 30%, люди не сильно стремятся ехать в город, в котором нельзя купаться в море", — признался "Телеграфу" одессит Сергей, занимающийся сдачей жилья курортникам.

Вместе с тем, отдых в Одессе и без посещения пляжа остается весьма опасным, поскольку город периодически обстреливают ракетами, при этом достается и базам отдыха на которых страдают люди.

Стоимость организованных туров в Одессу если верить информации в сети, может составлять от 12 тысяч гривен и от 8 тысяч – в Затоку.

Отдых в Карпатах – самый безопасный

Пожалуй, самым безопасным отдыхом в 2022 году может стать тематический отдых в Карпатских горах, местных озерах и речках. Хотя российские ракеты достают и до этого региона пока прямой опасности для объектов туристической инфраструктуры, в отличие от Одессы, они не представляли.

Выбор в регионе достаточно богат и может удовлетворить любителей самого разного отдыха;

- горнолыжные курорты, вроде известного Буковеля, могут стоить несколько тысяч гривен за ночь и обойдутся очевидно в немалую сумму в целом;

- если вы любитель отдыха на озере, можно выбрать озеро Синевир на Закарпатье, проживание обойдется от нескольких сотен до полутора тысяч гривен за ночь или отдых на самом большом глубоком озере Украины Свитязе, правда расположенном в Волынской области, тут отдых будет стоить от 150-200 гривен с человека за ночь, но есть риски близости к Беларуси;

- если вас влекут исторические памятники архитектуры, можно побродить по таким городам как Львов и Каменец-Подольский с его известной крепостью, в таком случае готовьтесь выложить за номер в гостинице от 600-700 гривен.

Вместе с тем отправляясь на летний отдых украинцам рекомендуют соблюдать осторожность и быть готовым ко всему, поскольку как предупреждают военные эксперты, лето-2022 на передовой будет "очень жарким".