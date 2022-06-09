Закордон не для всіх, Одеса без моря, а Карпати не гумові – де українцям відпочити цього літа

Як завжди відпочинок залежатиме від ваших матеріальних можливостей, але тепер закордон для багатьох чоловіків буде закритий

Незважаючи на криваву агресію росії проти України, що триває четвертий місяць, життя вступає у свої права і перший літній місяць напевно змусить частину українців замислитися про відпочинок.

Де можна відпочити влітку 2022 року, і яка специфіка чекає на українців у нинішньому літньому сезоні — з’ясовував "Телеграф".

Закордон — для жінок, дітей та чоловіків з "білими квитками"

Першого ж дня російської агресії, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський заборонив виїзд із країни для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Цей указ глави держави діє досі. Відповідно до нього їхати закордон можуть і чоловіки, але за умови наявності:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

документів військово-лікарської комісії про непридатність.

Таким чином, на закордонний відпочинок цього року можуть розраховувати лише жінки, діти та чоловіки, які відповідають зазначеним вище вимогам або старші за 60 років.

Якщо ви потрапляєте в одну з цих категорій, можете вирушати в турфірму і підбирати путівку, нестачі в яких на ринку не спостерігається, все залежить від ваших матеріальних можливостей, щоправда, є і певна специфіка.

Наприклад, тижнева поїздка на популярний курорт у Єгипті коштуватиме не менше 33 тисяч гривень. Крім того, потрібні будуть сертифікат про вакцинацію від COVID-19, ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту або експрес-тест на антиген за 24 години, дітей до 12 років від тестування звільнено.

Без таких обмежень і за ціною від 25 тисяч гривень за двох дорослих коштуватиме тижневий відпочинок у Туреччині.

Щоправда, слід враховувати, що і Туреччина, і Єгипет не закрили свій повітряний простір для росії, а значить велика ймовірність зустрітися там з туристами з країни-агресора.

Також можна "бюджетно" відпочити в Болгарії — тур за двох на 5 днів коштуватиме від 12 тисяч гривень, знадобиться також один із документів в електронному вигляді: сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест за 72 години до вильоту або тест на антиген за 48 годин.

Море – закрите, але приїхати можна

Втім, Чорне море є не лише в Туреччині чи Болгарії, вирушити на нього можна і до Одеси, причому незалежно від наявності у чоловіків білого квитка.

Щоправда, через мінну небезпеку всі пляжі Одеської області закриті для розмінування, що може зайняти дуже багато часу.

Проте окремих любителів викупатися ця небезпека не зупиняє і тоді у справу вступають співробітники поліції, які виводять порушників із води. Щоправда, місцеві жителі все одно намагаються обійти правила зі своїм одеським шармом.

За даними сайту бронювання готелів booking.com в Одесі доступні сотні варіантів бронювання готелів з цінами номерів від 500-600 гривень за ніч, чи варто чекати напливу любителів моря цього року — поки що незрозуміло.

"Якщо обмеження на купання не послаблять, цей курортний сезон може "пройти повз" Одесу, адже просто лежати на пляжі на жарі – сумнівне задоволення. Падіння інтересу до літнього відпочинку я бачу по собі – попит на оренду квартир упав мінімум на 30%, люди не дуже прагнуть їхати в місто, в якому не можна купатися в морі", — зізнався "Телеграфу" одесит Сергій, який займається здаванням житла курортникам.

Водночас, відпочинок в Одесі і без відвідування пляжу залишається вельми небезпечним, оскільки місто періодично обстрілюють ракетами, при цьому дістається і базам відпочинку на яких страждають люди.

Вартість організованих турів до Одеси, якщо вірити інформації в мережі, може становити від 12 тисяч гривень та від 8 тисяч – у Затоку.

Відпочинок у Карпатах – найбезпечніший

Мабуть, найбезпечнішим відпочинком у 2022 році може стати тематичний відпочинок у Карпатських горах, місцевих озерах та річках. Хоча російські ракети дістають і до цього регіону поки що прямої небезпеки для об’єктів туристичної інфраструктури, на відміну від Одеси, вони не представляли.

Вибір у регіоні досить багатий і може задовольнити любителів різного відпочинку;

- гірськолижні курорти, на кшталт відомого Буковеля, можуть коштувати кілька тисяч гривень за ніч і обійдуться, очевидно, чималу суму в цілому;

- якщо ви любитель відпочинку на озері, можна вибрати озеро Синевир на Закарпатті, проживання обійдеться від кількох сотень до півтори тисячі гривень за ніч або відпочинок на найбільшому глибокому озері України Світязі, щоправда розташованому у Волинській області, тут відпочинок коштуватиме від 150-200 гривень з особи за ніч, але є ризики близькості до Білорусі;

- якщо вас приваблюють історичні пам’ятки архітектури, можна поблукати такими містами як Львів та Кам’янець-Подільський з його відомою фортецею, у такому разі готуйтеся викласти за номер у готелі від 600-700 гривень.

Водночас вирушаючи на літній відпочинок українцям рекомендують бути обережними і бути готовими до всього, оскільки як попереджають військові експерти, літо-2022 на передовій буде "дуже спекотним".