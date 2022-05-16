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Окупанти завдали ракетного удару по базі відпочинку під Одесою (фото та карта)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Шум вибуху чули у багатьох районах області Новина оновлена 16 травня 2022, 09:53
Шум вибуху чули у багатьох районах області

Судячи з усього, хотіли вдарити по мосту через лиман, але схибили

Вранці у понеділок, 16 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області, — вкотре вдарили неподалік мосту через Білгород-Дністровський лиман під Одесою. Можна припустити, що міст і був метою удару, але вийшов промах.

Фото та деталі поступово публікують місцеві канали у мережі.

Зазначається, що повітряна тривога в Одесі була оголошена о 08:39, після чого буквально за 20 хвилин в області почули кілька вибухів і побачили дим.

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Пізніше на Білгород-Дністровських каналах офіційно уточнили, що дим видно в районі між станціями Кароліно-Бугаз та Лиманською у Затоці. Варто зауважити, що ця ділянка знаходиться на узбережжі, і в курортний сезон туди з’їжджаються багато відпочиваючих, там одні бази відпочинку.

Приблизна ділянка потрапляння на карті
Приблизна ділянка потрапляння на карті

Місцеві паблики пишуть, що по одній з баз відпочинку і був "приліт".

Судячи з диму, "прилетіло" добряче
Судячи з диму, "прилетіло" добряче
Масштаби руйнувань поки що не уточнюються
Масштаби руйнувань поки що не уточнюються
Про загиблих поки що теж нічого не відомо
Про загиблих поки що теж нічого не відомо

Варто зауважити, що до цього росія завдавала вже чотири удари по мосту через Білгород-Дністровський лиман, — місцева влада пояснювала, що таким чином противник хоче "відрізати" від решти України великий шматок Одеської області.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом росія пустила в хід старе озброєння, — небезпечніше в експлуатації і набагато менш точне.

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#Одеса