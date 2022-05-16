Окупанти завдали ракетного удару по базі відпочинку під Одесою (фото та карта)

Судячи з усього, хотіли вдарити по мосту через лиман, але схибили

Вранці у понеділок, 16 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області, — вкотре вдарили неподалік мосту через Білгород-Дністровський лиман під Одесою. Можна припустити, що міст і був метою удару, але вийшов промах.

Фото та деталі поступово публікують місцеві канали у мережі.

Зазначається, що повітряна тривога в Одесі була оголошена о 08:39, після чого буквально за 20 хвилин в області почули кілька вибухів і побачили дим.

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Пізніше на Білгород-Дністровських каналах офіційно уточнили, що дим видно в районі між станціями Кароліно-Бугаз та Лиманською у Затоці. Варто зауважити, що ця ділянка знаходиться на узбережжі, і в курортний сезон туди з’їжджаються багато відпочиваючих, там одні бази відпочинку.

Приблизна ділянка потрапляння на карті

Місцеві паблики пишуть, що по одній з баз відпочинку і був "приліт".

Судячи з диму, "прилетіло" добряче

Масштаби руйнувань поки що не уточнюються

Про загиблих поки що теж нічого не відомо

Варто зауважити, що до цього росія завдавала вже чотири удари по мосту через Білгород-Дністровський лиман, — місцева влада пояснювала, що таким чином противник хоче "відрізати" від решти України великий шматок Одеської області.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом росія пустила в хід старе озброєння, — небезпечніше в експлуатації і набагато менш точне.