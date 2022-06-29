Порожні пляжі, навала окупантів та блокпости – як "відпочивають" жителі Херсона

Місцеві жителі з дітьми воліють не відпочивати на узбережжі, їм радять самі окупанти.

Колись улюблені жителями Херсона пляжі стоять практично порожніми, а на деяких вважають за краще "відпочивати" окупанти, через що місцеві жителі вважають за краще залишатися вдома.

Так, як пишуть у місцевих Телеграм-каналах, пляжі в Залізному порту – селище на узбережжі Херсонської області приблизно за 100 км від обласного центру стоїть практично порожнім. Лише іноді на місцеві пляжі приїжджають відпочиваючі, але для них це складний квест.

"На шляху 3 блокпости, дивляться документи і багажник. На самому морі порожньо, була ще одна компанія крім нас. Магазини місцеві працюють", — так описують жителі Херсона свою поїздку до Залізного порту.

Крім блокпостів відпочиваючих відлякує й періодичнп поява на пляжах окупантів, які переважно облюбували під відпочинок селище Лазурне, також приблизно за 100 км від Херсона.

"Туристи (окупанти) запитують, чому люди не їдуть відпочивати, вони не розуміють, чому — літо спекотно, а люди не їдуть. Дурні", — дивуються дурості росіян, які окупували чужу землю, жителі Херсона.

Через наявність окупантів в області та їх слабку дисципліну, учасники Телеграм-каналів радять іншим купатися лише там, де є інші люди.

"Мені на блокпосту це порадили, я був з дітьми, а коли приїхав на пляж і побачив, що він порожній — вважав за краще повернутися додому, щоб не ризикувати", — ділиться своїм досвідом один із місцевих мешканців.

Цього року літній відпочинок для українців став дуже специфічним, пропонуючи обирати між поїздкою закордон без чоловіка, дорогим відпочинком у Карпатах та відпочинком на озерах Волині за загрози вторгнення з території Білорусі.