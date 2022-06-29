россия начала наступление на Харьковщине и Донбассе: свежие карты боев в Украине
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Враг активизировался сразу с нескольких сторон
Оккупанты продолжают штурмовать Лисичанск с юга и юго-запада — бросили на город все силы. Российские коллаборанты заявляют про отход украинских войск, но Институт изучения войны эту информацию не подтверждают. Украинский Генштаб отмечал, что россиянам не удалось наступление в сторону Спорного — атаку отбили.
Исследователи отмечают, что следующая линия украинской обороны — опорные пункты в Северске, Краматорске, Славянске. Последний находится в зоне риска российских атак севернее — чтобы нарушить украинское контрнаступление, россия атаковала села и города западнее Изюма. Украинских военных в этот район пытаются не пустить и со стороны Харькова, продолжая атаковать со стороны Белгород, и пытаясь не допустить выхода к госгранице украинских военных.
На юге сообщается об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов, а оккупанты стягивают технику и солдат к востоку от Мелитополя.
Восток Украины
Враг наступает на юго-запад от Лисичанска — оккупанты пытаются перекрыть трассу Бахмут-Лисичанск сразу в нескольких точках. Они также пытались продвигаться на запад от Волчеяровки, но безуспешно. Такое "буксование" войск не мешает коллаборантам заявлять о продвижении армии врага как в сторону Лисичанска, так и в форсировании Северского Донца в районе Кременной.
Другая трасса из Бахмута, Е40 — на Славянск, также под огнем российских войск. Продвигаться по трассе оккупантам не удается, обстрел продолжается вокруг Славянска. Атаки идут также в районе Углегорской ТЭС и на границе с Запорожской областью.
Западнее Изюма враг пытается остановить украинское контрнаступление, атаки россиян отбиваются, в частности на город Залиман. Украинские военные обстреливают российскую технику восточнее населенного пункта.
Харьков
россия активизировала наступательные операции на северо-западе Харьковской области и пытается не допустить ни выхода к госгранице, ни нанесения ударов по позициям оккупантов на юго-востоке (Изюм). Вдоль трассы Харьков-Белгород атаки оккупантов отражаются, но они обстреляли с вертолетов в 65 км от города на юго-восток. Город и ближайшие населенные пункты под огнем.
Юг Украины
Украинские контрнаступательные операции продолжаются — сообщили об освобождении Зеленого Гая и Барвинка. Российские силы тщетно пытаются восстановить позиции. Враг тем временем стягивает силы в Запорожской области — к востоку от Мелитополя. Также БТГ врага направили в Приморск и Бердянск, но неизвестно, будут ли они там дислоцироваться.
Как ранее писал "Телеграф", россия продолжает ракетный террор Украины — под огнем оккупантов накануне оказался Днепр. Однако самым кровавым стал обстрел Кременчуга несколько дней назад, из-за него Владимир Зеленский выступил в Совбезе ООН. Цель — лишить россию места.