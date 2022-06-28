"Настроены категорически": Премьер Италии успокоил насчет участия путина в саммите G20

Кровавого диктатора не захотел видеть на саммите президент Индонезии

Премьер-министр Италии Марио Драги прояснил информацию о визите кровавого диктатора владимира путина на саммит "Большой двадцатки", который запланирован на острове Бали 15-16 ноября текущего года.

Как сообщил итальянский премьер, российский президент на саммит не приедет, но его могут включать дистанционно.

"Что касается присутствия путина… президент (Индонезии, — ред.) Видодо это исключает. Он был категоричен — путин не приедет. Возможно дистанционное включение, посмотрим", — сообщил Марио Драги.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит G20 раньше и согласился принять в нем участие, но есть некоторые нюансы. По словам главы украинского государства, он не поедет на Бали, если россия не завершит войну против Украины до ноября 2022 года, или если в Индонезию прибудет российский диктатор.

Напомним, что днем ранее помощник президента страны-агрессора Юрий Ушаков заявил, что путин согласился на участие в саммите G20, однако формат сообщить не смог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО, который уже окрестили историческим, поскольку на нем представители Альянса намерены утвердить новую стратегическую концепцию, в рамках которой следующие 10 лет россия, продолжающая агрессию против Украины, официально будет признана угрозой коллективной безопасности.