Война — день 123: оккупанты закрепляются в Северодонецке, зверские обстрелы городов продолжаются

Оперативно о главном за 26 июня

Вот уже 123 дня идет полномасштабное вторжение рф в Украину. Украинские силы обороны ведут боевые действия по всей линии фронта, но горячее всего ситуация на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Генштаб ВСУ официально объявил об отходе от Северодонецка, однако наш спецназ все еще наводит артиллерию по скоплению оккупантов в городе, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович. В то же время россияне усилили обстрел украинских городов. Русские ударили по ядерной установке в Харькове, а также обстреляли ракетами Ровенскую область, где уничтожили объекты гражданской инфраструктуры. На политическом фронте Литва заняла жесткую позицию по "блокаде" Калининграда, а непризнанный президент Беларуси александр лукашенко на встрече с президентом рф владимиром путиным назвал это "объявлением войны".

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 26 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове продолжаются взрывы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи стран Британского содружества выразил уверенность, что украинский вопрос будет одним из главных на ближайшей встрече представителей G7.

Информация за 23 июня доступна в нашей статье: "Война — день 120: оккупанты варварски обстреливают города, тяжелая ситуация под Северодонецком".

Сводку новостей за 24 июня можно прочитать в нашей трансляции за пятницу: "Война — день 121: Украина отступает от Северодонецка, а под Херсоном наступил перелом".

С главными новостями прошлого дня, 25 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за субботу: "Война — день 122: ВСУ пошли на прорыв под Херсоном, россия ответила полусотней ракет".