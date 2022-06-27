Война — день 124: оккупанты активизировались на фронте, бесчеловечные обстрелы городов

Оперативно о главном за 27 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится 124 дня. Россияне с большими потерями продолжают штурмовать позиции украинских защитников на нескольких направлениях. Оккупанты даже активизировали атаки на юге страны, где долгое время оборудовали оборонительные рубежи. Кроме того, рф продолжает наносить варварские ракетные удары по мирным жителям Украины. Нашу страну потрясла бесчеловечная атака по многоэтажке в Киеве. На политическом фронте состоялась встреча лидеров стран "Большой семерки" в Германии, где решили бессрочно поддерживать Украину в борьбе с рф.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 27 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне снова обстреливают ракетами Харьков.

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили более 150 снарядов и мин по общинам Сумской области, в результате обстрелов погиб 1 человек, еще 1 – госпитализирован, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Сводку новостей за 24 июня можно прочитать в нашей статье: "Война — день 121: Украина отступает от Северодонецка, а под Херсоном наступил перелом".

Информация за 25 июня доступна в нашем материале: "Война — день 122: ВСУ пошли на прорыв под Херсоном, россия ответила полусотней ракет".

С главными новостями прошлого дня, 26 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за воскресенье: "Война — день 123: оккупанты обстреляли Киев и закрепляются в Северодонецке".