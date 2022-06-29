Зеленский сравнил политику НАТО с киевским метро и попросил больше артиллерии

Украинский президент выступил с обращением к саммиту лидеров стран альянса в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался приглашением выступить на саммите НАТО в Мадриде, где альянс планирует принять историческое решение по россии. Он снова попросил помочь Украине с вооружениями и сравнил организацию со старым турникетом киевского метро.

Глава государства подчеркнул, что нельзя дать войне затянуться, передает "Европейская правда". "Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали российское артиллерийское преимущество, нам нужно гораздо больше таких современных систем, современной артиллерии", — сказал Зеленский. Он также призвал помочь защитить гражданское население от неизбирательных российских атак, предоставив Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. ПВО и ПРО глава государства назвал "фундаментальной вещью" для перелома тактики россиян. "Расстояние от Киева до Мадрида — меньше, чем дальность тех ракет, которые применяются против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? Вы можете оказать эту помощь", — сказал украинский президент.

Зеленский затронул также тему финансовой помощи Украине и новые санкции против россии. Он призвал наложить на страну-агрессора столь мощные ограничения, которые бы "остановили ее способность оплачивать войну".

Президент также обратился к лидерам стран НАТО за гарантиями безопасности Украины. По его мнению, для этого наше государство должно получить свое место в общем пространстве безопасности. В противном случае он прогнозирует войну кремля против альянса, которая сейчас просто отложена: "Или – неотложная достаточная для победы помощь Украине, или – отложенная война россии с вами".

Самым ярким выражением из выступления Зеленского в Мадриде можно назвать то, как он сравнил политику открытых дверей, проводимую ныне НАТО, со старым турникетом киевского метро. "Они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?", – спросил украинский лидер. Он также призвал избавиться от "серой зоны" между НАТО и рф, в которую, очевидно, сейчас входит Украина.

Напомним, на нынешнем саммите НАТО ожидается утверждение новой стратегической концепции, которая переведет россию из партнеров альянса в статус угрозы. Кроме того, странам удалось договориться с Турцией, возражавшей против членства в НАТО Финляндии и Швеции, поэтому они могут вступить в оборонный союз уже во время текущего саммита.