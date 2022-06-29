Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину: подробности

Британец интересовался возможностью отреконструировать аэродром

Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон, с первых дней военной агрессии россии выступал против так называемой "спецоперации", приехал в Украину и побывал в многострадальном Гостомеле.

Об этом в среду, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил глава поселковой военной администрации Тарас Думенко в среду, 29 июня. По его словам, британец рассматривал возможности возобновления аэродрома.

Миллиардер Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле.

Во время посещения украинского города, жители которого до сих пор помнят кровавые зверства россиян, миллиардер Брэнсон интересовался разбомбленным оккупационной армией россии аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его реконструкции аэропорта. Детали о перспективе возобновления аэропорта он обсуждал с представителями Укроборонпрома.

Ричард Брэнсон приехал в Украину и побывал на уничтоженном россиянами аэродроме

Следует напомнить, что основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон на систематической основе поддерживает Украину в противостоянии российскому агрессору, а также призывает мировых лидеров вводить более жесткие санкции против россии во всех сферах ее деятельности.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как Бренсон записал видеообращение, в котором выразил свою поддержку украинцам, страдающим вооруженной агрессией россии, подчеркнув, что в любой войне достоинство становится одной из первых жертв.