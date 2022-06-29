Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 450
Британец интересовался возможностью отреконструировать аэродром
Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон, с первых дней военной агрессии россии выступал против так называемой "спецоперации", приехал в Украину и побывал в многострадальном Гостомеле.
Об этом в среду, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил глава поселковой военной администрации Тарас Думенко в среду, 29 июня. По его словам, британец рассматривал возможности возобновления аэродрома.
Во время посещения украинского города, жители которого до сих пор помнят кровавые зверства россиян, миллиардер Брэнсон интересовался разбомбленным оккупационной армией россии аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его реконструкции аэропорта. Детали о перспективе возобновления аэропорта он обсуждал с представителями Укроборонпрома.
Следует напомнить, что основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон на систематической основе поддерживает Украину в противостоянии российскому агрессору, а также призывает мировых лидеров вводить более жесткие санкции против россии во всех сферах ее деятельности.
Ранее "Телеграф" также сообщал, как Бренсон записал видеообращение, в котором выразил свою поддержку украинцам, страдающим вооруженной агрессией россии, подчеркнув, что в любой войне достоинство становится одной из первых жертв.