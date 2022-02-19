Миллиардер Брэнсон предупредил мир о грядущей катастрофе и призвал поддержать Украину

Предприниматель напомнил, что наша страна в свое время отказалась от ядерного арсенала.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину на фоне обострения конфликта с Россией и предупредил о "катастрофических последствиях" в случае, если ее оставят одну.

Его слова были размещены на официальном сайте принадлежащей ему компании Virgin Group.

Он рассказал, что недавно он поговорил с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко и тот указал ему на то, что наша страна в свое время отказалась от ядерного оружия, а взамен получила гарантии безопасности от США, Великобритании и России.

"Аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. Российское вторжение в ближайшие дни разорвет Меморандум на части и будет иметь катастрофические последствия", — написал он.

Он отметил, что игнорирование этого факта нарушит хрупкий баланс сил во многих частях мира. Бренсон подчеркнул, что российская агрессия посылает четкий сигнал другим странам, которые могут решиться на отказ от своего ядерного арсенала.

Он говорит, что такие страны могут отказаться от планов по разоружению, поскольку нынешняя ситуация показывает, что подобное соглашение может быть разорвано в одностороннем порядке.

Также миллиардер указал, что вместе с этим теряют свой авторитет и институты, которые призваны сохранять мир и стабильность.

"Это реальная угроза верховенству закона, которую человечество не видело со времен темных дней, приведших ко Второй мировой войне", — написал Бренсон.

Происходящее он назвал плохой новостью не только для Украины, но и для любой другой страны, которая стремится защитить свой суверенитет.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это", — добавил он.

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Как сообщалось ранее, Украина намерена инициализировать консультации между странами Будапештского меморандума, о чем заявил президент Владимир Зеленский во время конференции в Мюнхене. Он заявил, что если этого не произойдет, то это будет означать, что сам документ не работает, а его положения подвержены сомнению.