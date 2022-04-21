"Мы живем в чрезвычайное время": миллиардер Брэнсон записал обращение в поддержку украинцев

Бизнесмен призывает не терять человеческое достоинство

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон записал обращение в поддержку народа Украины, который вот уже почти два месяца противостоит российскому вторжению.

Его слова были обнародованы в YouTube-канале EdCamp Ukraine

"К сожалению, мы живем в чрезвычайное время. Каждый раз, когда я выступаю на тему, которая мне страстно небезразлична, на передний план выходит понятие человеческого достоинства. Идет ли речь о смертной казни, или о завершении борьбы с наркотиками, или о поддержке Украины и ее народа", — сказал он.

Брэнсон отметил, что идея ценности каждой человеческой жизни лежит в основе человеческого прогресса, однако человеческое достоинство нельзя воспринимать как данность, поскольку на нее постоянно посягают диктаторские режимы, фанатики и безразличие прохожих перед лицом тирании и несправедливости.

Он также подчеркнул, что в любой войне достоинство становится одной из первых жертв войны.

"С каждым новым днем ​​российского нападения достоинство и мир, жизнь без страха и агрессии висят на волоске для миллионов украинцев и украинок, а также многих россиян, которые не поддерживают вторжение и чье достоинство и свободу свободных высказываний и мирных протестов отбирают годами путем репрессий", — отметил Брэнсон.

Миллиардер также указал, что даже после завершения войны понадобятся годы, чтобы вернуться к нормальной жизни. По его словам, перед миром сейчас стоит множество вызовов, начиная с глобальных изменений климата, и до угроз для демократии.

"Но я знаю: если в нашем мире достоинство будут защищать и уважать, все остальные вызовы этого мира можно будет преодолеть", — говорит Брэнсон.

Он добавил, что именно здесь работа мира играет особую роль, в частности в плане обучения детей важности общих для мира ценностей и предоставления каждому ощущения, что они важны. Это, по его мнению, позволит направить человечество по лучшему курсу.

"Позвольте завершить сердечной благодарностью каждому и каждой за блестящую работу. Мир нуждается в еще больше таких чемпионов достоинства, как вы", — завершил свое обращение он.

Как сообщалось ранее, Брэнсон ранее уже высказывал поддержку Украине. В частности перед началом российского вторжения, он напомнил, что наша страна добровольно отказалась от ядерного оружия. Из-за этого он призывал мир не оставлять Украину наедине с ее проблемами, поскольку другие страны, которые могут захотеть отказаться от своего оружия массового поражения, увидят бесполезность международных договоров.