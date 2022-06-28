Ракетный удар по Кременчугу: появилась информация о числе пропавших без вести

После ракетного удара десятки людей пропали без вести

В понедельник, 27 июня, российская крылатая ракета разрушила торговый центр в Кременчуге. Пока спасатели продолжают разбирать завалы к правоохранителям уже поступили десятки заявлений о пропавших без вести.

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Офиса генерального прокурора, к концу суток от жителей Кременчуга поступило более 40 заявлений о пропаже без вести родственников.

После происшествия было открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенным с умышленным убийством.

Эту же информацию подтверждает глава МВД Денис Монастырский, который находится на месте происшествия.

"К сожалению, уже известно о 16 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", — написал он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после ракетного удара заявил, что происшествие является самым крупным терактом в истории Европы.

Тем временем из-за ракетного удара по торговому центру Совет безопасности ООН собирается провести внеочередное заседание, которое состоится 28 июня.