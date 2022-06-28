Ракетний удар по Кременчуку: з’явилася інформація про кількість зниклих безвісти

Після ракетного удару десятки людей зникли безвісти

У понеділок, 27 червня, російська крилата ракета зруйнувала торговий центр у Кременчуці. Поки рятувальники продовжують розбирати завали до правоохоронців уже надійшли десятки заяв про зниклих безвісти.

Як повідомила у своєму телеграм-каналі пресслужба Офісу генерального прокурора, до кінця доби від мешканців Кременчука надійшло понад 40 заяв про зникнення безвісти родичів.

Після події було відкрито кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, об’єднаних з умисним вбивством.

Цю інформацію підтверджує глава МВС Денис Монастирський, який знаходиться на місці події.

"На жаль, вже відомо про 16 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в торговому центрі", — написав він.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський після ракетного удару заявив, що подія є найбільшим терактом в історії Європи.

Тим часом через ракетний удар по торговому центру Рада безпеки ООН має намір провести позачергове засідання, яке відбудеться 28 червня.