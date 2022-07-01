Минус серп и молот: в Харькове декоммунизировали одно из главных зданий города

Ранее горсовет не давал убрать запретную символику, ссылаясь на статус памятника архитектуры

В Харькове, власть которого долгое время держалась за советское и российское прошлое города, но после начала войны все же решила отказаться от названий, связанных с Россией, декоммунизировали одно из главных зданий. Символику СССР убрали с фасада городского совета.

Как сообщает издание Newsroom, 1 июля рабочие подогнали к горсовету технику и начали сбивать серпы, молоты и советские гербы. Некоторые барельефы прикрыли тканью, часть демонтировали. На фото видно, что здание заметно пострадало от российских обстрелов, которые происходят в Харькове каждый день и ночью. По данным издания, демонтировать советскую символику распорядился лично мэр Игорь Терехов.

Ранее депутат Харьковского областного совета Галина Куц обращалась к властям города с запросом, почему символику не убирают, несмотря на требования закона о декоммунизации. Ей ответили, что здание является "памятником архитектуры", поэтому его отделка не подлежит демонтажу.

Здание на площади Конституции в Харькове построили в 1885 году по проекту Болеслава Михайловского специально для того, чтобы там могла работать городская дума. Поскольку это было до создания СССР, никакой коммунистической символики на нем не предполагалось. В 30-е годы ХХ века здание реконструировали под горсовет по проекту Виктора Троценко и Валентина Пушкарева в стиле постконструктивизма. Тогда на нем появилась характерная кубической формы башня. Но во время Второй мировой войны здание сильно пострадало от пожара, поэтому в 1950-х гг. ему понадобилась еще одна перестройка. В этот раз В. Костенко и Ю. Чеботарев придали ей очертания сталинского ампира и украсили советской символикой. То есть серпы и молоты стали самым поздним элементом здания.

Напомним, в апреле с киевского монумента городу-герою Киеву на площади Победы убрали два бронзовых изображения советских орденов с профилем Владимира Ленина.