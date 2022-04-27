Харьков избавится от Московского проспекта и всех российских названий

Многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с рф, должны исчезнуть с карты Харькова

В среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Харькове предложили переименовать все топонимы, связанные со страной-агрессором.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов на своей странице в Facebook.

Терехов отметил, что в первые дни войны из сайта Харьковского городского совета были убраны все российские города-партнеры Харькова — Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. А сейчас мэр предлагает очистить город от топонимов, связанных со страной-агрессором. Терехов заявил, что после победы следует переименовать все улицы, районы и т.д., названия которых связаны с рф, к примеру, Московский проспект.

В ближайшее время на сайте городского совета будет создан специальный раздел, где жители города смогут оставить свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться.

"Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины — как отдельные герои, так и целые воинские соединения. Новые названия улиц всегда будут напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина и какой вклад внес Харьков в борьбу за наши честь и достоинство, за Независимость страны, за право на существование украинского народа", — написал Терехов.

Напомним, в Киеве начался демонтаж "русско-украинского" монумента, который символизировал дружбу народов.

Ранее сообщалось, что 17 апреля захватчики ударили по центру Харькова.