В Украине определили самые "тревожные" области: где чаще всего звучали сирены

В Харьковской области тревоги объявляли чаще всего

Харьковщина стала лидером среди украинских областей по количеству воздушных тревог после начала полномасштабного военного вторжения россии в нашу страну.

Согласно данным контент-маркетингового агентства Top Lead, там с 24 февраля звучало 340 воздушных тревог.

Отмечается, что 15 марта начал работать официальный источник о воздушных тревогах в Украине alerts.in.ua, а потому информация о том, что происходило до этой даты была собрана с разных источников и может быть не точной.

Все 340 воздушных тревог в Харьковской области продолжались суммарно почти 12 суток и по этому показателю она уступает Луганской, Черниговской и Житомирской областям, а также Киеву.

В Луганской области воздушных тревог было две, однако вторая там была объявлена еще вечером 4 апреля и с тех пор так и не отменялась. Таким образом, Луганщина находится в таких условиях суммарно более 24 суток.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, где безопасно прятаться у себя дома во время воздушных тревог, а также, что делать, чтобы обезопасить свое жилище от возможных авиаударов.