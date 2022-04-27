Укр

В Украине определили самые "тревожные" области: где чаще всего звучали сирены

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сирена Новость обновлена 27 апреля 2022, 01:54
Сирена

В Харьковской области тревоги объявляли чаще всего

Харьковщина стала лидером среди украинских областей по количеству воздушных тревог после начала полномасштабного военного вторжения россии в нашу страну.

Согласно данным контент-маркетингового агентства Top Lead, там с 24 февраля звучало 340 воздушных тревог.

Отмечается, что 15 марта начал работать официальный источник о воздушных тревогах в Украине alerts.in.ua, а потому информация о том, что происходило до этой даты была собрана с разных источников и может быть не точной.

Все 340 воздушных тревог в Харьковской области продолжались суммарно почти 12 суток и по этому показателю она уступает Луганской, Черниговской и Житомирской областям, а также Киеву.

В Луганской области воздушных тревог было две, однако вторая там была объявлена еще вечером 4 апреля и с тех пор так и не отменялась. Таким образом, Луганщина находится в таких условиях суммарно более 24 суток.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, где безопасно прятаться у себя дома во время воздушных тревог, а также, что делать, чтобы обезопасить свое жилище от возможных авиаударов.

Теги:
#Украина #Луганская область #Харьковская область #Воздушная тревога
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