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В Україні визначили найтривожніші області: де найчастіше звучали сирени

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Сирена Новина оновлена 27 квітня 2022, 01:54
Сирена

У Харківській області тривоги оголошували найчастіше

Харківщина стала лідером серед українських областей за кількістю повітряних тривог після початку повномасштабного військового вторгнення росії до нашої країни.

За даними контент-маркетингової агенції Top Lead, там з 24 лютого звучало 340 повітряних тривог.

Зазначається, що 15 березня почало працювати офіційне джерело про повітряні тривоги в Україні alerts.in.ua, а тому інформація про те, що відбувалося до цієї дати, була зібрана з різних джерел і може бути не точною.

Усі 340 повітряних тривог у Харківській області тривали сумарно майже 12 діб і за цим показником вона поступається Луганській, Чернігівській та Житомирській областям, а також Києву.

На Луганщині повітряних тривог було дві, проте друга там була оголошена ще ввечері 4 квітня і з того часу так і не скасовувалась. Таким чином, Луганщина перебуває у таких умовах сумарно понад 24 доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, де безпечно ховатися у себе вдома під час повітряних тривог, а також, що робити, щоб убезпечити своє житло від можливих авіаударів.

Теги:
#Україна #Луганська область #Харківська область #Повітряна тривога
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