Що робити на випадок сигналу тривоги у квартирі: моменти, які вбережуть життя
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Корисні поради, як і де безпечно ховатись у себе вдома під час оповіщення
Після вторгнення російських військ в Україну в соцмережах і Google продовжують активно шукати інформацію про "тривожну валізу" та бомбосховища. Але що робити, якщо ховатися у підвалі небезпечно, а бомбосховища знаходиться далеко?
Команда bezdomnie.ua розробили корисні поради, як і де безпечно ховатися у себе вдома під час оповіщення.
Ось основні моменти, які дуже важливо запам’ятати, щоб уберегти себе та своє життя:
- Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні за повітряної небезпеки.
- Підвал (не бомбосховище!) — висока ймовірність опинитися під завалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі лише один вихід.
- З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні при ураженні кулями, снарядами та уламками у разі вуличних боїв.
Розберемося із сиренами:
- Сирена уривчаста означає "Увага всім!". Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.
- Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якнайшвидше дістатися до укриття.
Що робити, якщо далеко до укриття? Організувати безпечне місце у квартирі:
- Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.
- Ванна – якщо без газового котла.
Обов’язково:
- Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це щільною тканиною чи ковдрою.
- Вікна щільно закрити. Не залишати навіть у режимі провітрювання.
- Після оповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, опустіть тиск, покладіть лежачи у безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.
Якщо ховаєтесь в укриття – беріть із собою:
- Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі).
- Запас води – 3 л та добу для однієї людини.
- Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам якось викликати службу екстреної допомоги у разі потреби).
- Свисток (можна навіть дитячий).
- Ліхтарик.
Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню.
Нагадаємо, що українська армія 6-й день поспіль мужньо відбиває атаки російських окупантів, які б’ють містами з ракет. Що треба говорити дітям під час знаходження в укритті, "Телеграф" розповідав раніше.
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