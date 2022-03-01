Що робити на випадок сигналу тривоги у квартирі: моменти, які вбережуть життя

Корисні поради, як і де безпечно ховатись у себе вдома під час оповіщення

Після вторгнення російських військ в Україну в соцмережах і Google продовжують активно шукати інформацію про "тривожну валізу" та бомбосховища. Але що робити, якщо ховатися у підвалі небезпечно, а бомбосховища знаходиться далеко?

Команда bezdomnie.ua розробили корисні поради, як і де безпечно ховатися у себе вдома під час оповіщення.

Ось основні моменти, які дуже важливо запам’ятати, щоб уберегти себе та своє життя:

Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні за повітряної небезпеки. Підвал (не бомбосховище!) — висока ймовірність опинитися під завалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі лише один вихід. З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні при ураженні кулями, снарядами та уламками у разі вуличних боїв.

Розберемося із сиренами:

Сирена уривчаста означає "Увага всім!". Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію. Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якнайшвидше дістатися до укриття.

Що робити, якщо далеко до укриття? Організувати безпечне місце у квартирі:

Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків. Ванна – якщо без газового котла.

Обов’язково:

Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це щільною тканиною чи ковдрою. Вікна щільно закрити. Не залишати навіть у режимі провітрювання. Після оповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, опустіть тиск, покладіть лежачи у безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

Якщо ховаєтесь в укриття – беріть із собою:

Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі). Запас води – 3 л та добу для однієї людини. Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам якось викликати службу екстреної допомоги у разі потреби). Свисток (можна навіть дитячий). Ліхтарик.

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