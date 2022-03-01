Что делать на случай сигнала тревоги в квартире: моменты, которые уберегут жизнь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 494
Полезные советы, как и где безопасно прятаться у себя дома во время оповещения
После вторжение российских войск в Украину в соцсетях и Google продолжают активно искать информацию о "тревожном чемодане" и бомбоубежищах. Но что делать, если укрываться в подвале опасно, а бомбоубежища находится далеко?
Команда bezdomnie.ua разработали полезные советы, как и где безопасно прятаться у себя дома во время оповещения.
Вот основные моменты, которые очень важно запомнить, чтобы уберечь себя и свою жизнь:
- Последние этажи жилых домов – опасны и ненадежны при воздушной опасности.
- Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно небезопасно, если в подвале только один выход.
- С первого по третий этажи жилых домов – опасны при поражении пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.
Разберемся с сиренами:
- Сирена прерывистая означает "Внимание всем!". Информационные каналы радио и телевидения передают актуальную информацию.
- Сирена непрерывная означает воздушную опасность. Нужно как можно скорее добраться до укрытия.
Что делать, если до укрытия далеко? Организовать безопасное место в квартире:
- Наиболее безопасно за двумя стенками: первая стенка берет на себя удар, вторая – защищает от обломков.
- Ванная – если без газового котла.
Обязательно:
- Все двери со стеклом снять с петель и уложить на пол. Накрыть все это плотной тканью или одеялом.
- Окна плотно закрыть. Не оставлять даже в режиме проветривания.
- После оповещения об опасности: выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи. Если у вас газовый баллон – отсоедините его, опустите давление, положите лежа в безопасное место в нескольких стенках от вашего хранилища.
Если прячетесь в укрытие – берите с собой:
- Запас пищи минимум на 2 суток (желательно сухой пищи).
- Запас воды – 3 л и сутки для одного человека.
- Средства связи: мобильные телефоны, павер-банки (все, что поможет вам каким-либо образом вызвать службу экстренной помощи в случае необходимости).
- Свисток (можно даже детский).
- Фонарик.
Ранее "Телеграф" писал, что делать во время артиллерийских обстрелах системами залпового огня.
Украинская армия 6-й день подряд мужественно отражает атаки российских оккупантов, которые бьют по городам с ракет. Что нужно говорить детям во время нахождения в укрытии, "Телеграф" рассказывал ранее.