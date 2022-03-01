Что делать на случай сигнала тревоги в квартире: моменты, которые уберегут жизнь

Полезные советы, как и где безопасно прятаться у себя дома во время оповещения

После вторжение российских войск в Украину в соцсетях и Google продолжают активно искать информацию о "тревожном чемодане" и бомбоубежищах. Но что делать, если укрываться в подвале опасно, а бомбоубежища находится далеко?

Команда bezdomnie.ua разработали полезные советы, как и где безопасно прятаться у себя дома во время оповещения.

Вот основные моменты, которые очень важно запомнить, чтобы уберечь себя и свою жизнь:

Последние этажи жилых домов – опасны и ненадежны при воздушной опасности. Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно небезопасно, если в подвале только один выход. С первого по третий этажи жилых домов – опасны при поражении пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.

Разберемся с сиренами:

Сирена прерывистая означает "Внимание всем!". Информационные каналы радио и телевидения передают актуальную информацию. Сирена непрерывная означает воздушную опасность. Нужно как можно скорее добраться до укрытия.

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Что делать, если до укрытия далеко? Организовать безопасное место в квартире:

Наиболее безопасно за двумя стенками: первая стенка берет на себя удар, вторая – защищает от обломков. Ванная – если без газового котла.

Обязательно:

Все двери со стеклом снять с петель и уложить на пол. Накрыть все это плотной тканью или одеялом. Окна плотно закрыть. Не оставлять даже в режиме проветривания. После оповещения об опасности: выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи. Если у вас газовый баллон – отсоедините его, опустите давление, положите лежа в безопасное место в нескольких стенках от вашего хранилища.

Если прячетесь в укрытие – берите с собой:

Запас пищи минимум на 2 суток (желательно сухой пищи). Запас воды – 3 л и сутки для одного человека. Средства связи: мобильные телефоны, павер-банки (все, что поможет вам каким-либо образом вызвать службу экстренной помощи в случае необходимости). Свисток (можно даже детский). Фонарик.

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