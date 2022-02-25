Что нельзя делать во время обстрела: инструкции, которые спасут вам жизнь

План действий при обстрелах от Службы безопасности Украины

В связи с ситуацией в стране, важно оставаться спокойным и в случае обстрелов – минометных, арт и стрелковых – придерживаться четких инструкций.

СБУ был опубликован план действий при обстрелах. На улице, в транспорте и дома нужно найти подходящее убежище, держаться подальше от окон.

Что делать при минометных и артобстрелах

Не оставаться в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Опасно укрываться в подвалах панельных домов . Возле автомобилей, заправочных станций, под стенами домов из легких конструкций.

. Возле автомобилей, заправочных станций, под стенами домов из легких конструкций. Если огонь застал в пути, нужно лечь на землю . Туда, где есть хоть наименьшее углубление.

. Туда, где есть хоть наименьшее углубление. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот – это убережет от контузии.

Что делать во время стрелкового обстрела

Спрятаться в помещении . Это может быть ванная комната или сама ванна. Нужно накрыть себя предметами, которые могут уберечь от пуль.

. Это может быть ванная комната или сама ванна. Нужно накрыть себя предметами, которые могут уберечь от пуль. Если вы попали под обстрел, нужно лечь на землю и закрыть голову руками . Эффективным будет любой выступ, тротуар или даже бетонная урна.

. Эффективным будет любой выступ, тротуар или даже бетонная урна. Опасно прятаться за киосками или автомобилями , часто они становятся мишенью.

, часто они становятся мишенью. Где бы вы ни находились, важно лечь на землю, сгруппироваться, прикрыв голову руками и приоткрыв рот.

Если во время обстрела вы находитесь в помещении, нужно укрепить окна скотчем, закрыть тяжелой мебелью.

Ранее "Телеграф" писал, что делать во время артиллерийских обстрелах системами залпового огня.

Второй день Украина защищается от полномасштабного наступления России. После того как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, начались обстрелы городов Украины.