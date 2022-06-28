Оккупанты расстреливают Харьков и днем, и ночью: свежая информация о пострадавших

Среди пострадавших в результате обстрела есть и дети

Оккупационная армия россии нанесла очередной ракетный удар по многострадальному городу Харькову, который страдает от военной агрессии рф уже 125 дней подряд. В результате вражеского обстрела, который пришелся по району Северная Салтовка, погибли не менее 5 человек. Еще 22 мирных жителя города, среди которых 5 — это дети, получили ранения разной степени тяжести.

Как во вторник, 28 июня, сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, все пострадавшие являются мирными харьковчанами, которые на момент обстрела находились на улице и отдыхали на детских площадках.

"5 человек погибли, 22 получили ранения, из них — 5 детей. Таковы ужасные последствия сегодняшних обстрелов Харькова российскими оккупантами. Все они — мирные жители Харькова, шедшие по улицам, гуляли на детских площадках... Искренние соболезнования родным ", — говорится в тексте публикации.

Также он добавил, что российские кафиры били по дворам и улицам, то есть исключительно по гражданской инфраструктуре мирного города, где находятся только гражданские люди.

Всего за последние четыре дня россияне выпустили по Украине 131 ракету. Большинство из них били по гражданским объектам мирных областей страны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

Следует отметить, что во вторник, 28 июня, бомбардировка Харькова вражеской российской армией не прекратилась. В частности, в местных Телеграмм-каналах распространялась информация о взрывах. Также были опубликованы несколько фотографий прилетов по городу.

Напомним, что оккупационная армия российской федерации мощно бомбила Харьковщину ночью 26 февраля. Враг не раз выпускал ракеты по мирному городу, попадая как в военные, так и в гражданские объекты. В результате вражеских обстрелов было много жертв и пострадавших.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, даже несмотря на сильное желание россиян все же достичь своей цели по захвату Харькова, однако сил на это у оккупационной армии не хватит.