Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил шансы российской армии взять Харьков

Харьков…

Постоянные ракетные удары, артиллерийские обстрелы, реактивные снаряды. Тотальное сумасшествие… С точки зрения военного искусства обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют совершенно никакого смысла. Абсолютно. Безусловно. Во всех смыслах. "Стреляем только потому, что можем"? "Убиваем только потому, что нравится"? Да, конечно, для современной РФ даже это – аргументы. Впрочем, а какие ещё аргументы могут быть у страны, которая не имеет коллективного интеллекта и заменила его литерой-гимном публичных изгоев – "Z"?

Россия давно доказала: эта война не про стратегию и тактику, не про выгоды или потери. Эта война – про иррациональную месть. Про ненависть. Про зависть. Про желание убить, потому что вы – украинцы…

У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов" – "Грады", "Ураганы", "Смерчи". И тотальная продажа смерти под истерический зубовный скрежет российской пропаганды…

За то, что поломали планы Кремля в 2014-м и феврале 2022-го. За то, что с первых дней взяли удар на себя. За то, что отказались "ломаться" сегодня и мужественно сдерживают всю эту "саранчовую рать".

Вислоухие ru-пропагандисты придумают 1000 лицемерных эвфемизмов: "освобождение" харьковчан (от своих квартир), "защита русскоязычного населения" (от счастливой и ухоженной жизни в пользу унитазных русских воров) и даже "война с инопланетными биолабораториями", которую якобы ведут малограмотные субъекты с российскими паспортами, не способные прочитать с первой попытки традиционный Букварь…

А потом добавят, что эти мерзкие субъекты "совсем не атакуют города", а "стреляют строго по военным объектам". Все остальное якобы – монтаж стран НАТО. Но харьковчане знают, где правда, а где ложь. Впрочем, в наше время, когда везде прямые эфиры, даже условные жители условной Альфы Центавры прекрасно видят, почему россияне так омерзительно выглядят и почему на их лбах большими буквами начертано "убийцы-насильники".

Харьков стоял, стоит и будет стоять. Город-герой выстоит, отстроится и снова будет в рейтингах самых красивых и комфортных городов Украины. Да ладно, скорее, самых комфортных городов Европы. А харьковчане проживут на несколько порядков дольше, чем просуществует Российская империя. История слишком любит правду и сильных людей…