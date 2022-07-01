Мінус серп і молот: у Харкові декомунізували одну з головних будівель міста

Раніше міськрада не давала прибрати заборонену символіку, посилаючись на статус пам’ятки архітектури

У Харкові, влада якого довгий час трималась за радянське та російське минуле міста, але після початку війни усе ж вирішила відмовитись від назв, пов’язаних з росією, декомунізували одну із головних будівель. Символіку СРСР прибрали з фасаду міської ради.

Як повідомляє видання Newsroom, 1 липня робітники підігнали до міськради техніку і почали збивати серпи, молоти та радянські герби. Деякі барельєфи прикрили тканиною, частину уже демонтували. На фото видно, що будівля помітно постраждала від російських обстрілів, які відбуваються у Харкові щодня і щоночі. За даними видання, демонтувати радянську символіку розпорядився особисто мер Ігор Терехов.

Раніше депутатка Харківської обласної ради Галина Куц зверталась до влади міста із запитом, чому символіку не прибирають, попри вимоги закони про декомунізацію. Їй відповіли, що будівля є "пам’яткою архітектури", тому її оздоблення не підлягає демонтажу.

Будівлю на площі конституції в Харкові збудували у 1885 році за проектом Болеслава Михайловського спеціально для того, щоби там могла працювати міська дума. Оскільки це було до створення СРСР, то жодної комуністичної символіки на ньому не передбачалось. У 30-ті роки ХХ століття будинок реконструювали під міськраду за проектом Віктора Троценко та Валентина Пушкарьова у стилі постконструктивізму. Тоді на ній з’явилась характерна кубічної форми башта. Але під час Другої світової війни будівля сильно постраждала від пожежі, тож у 1950-ті рр. їй знадобилась ще одна перебудова. Цього разу В. Костенко та Ю. Чеботарьов надали їй обрисів сталінського ампіру та оздобили радянською символікою. Тобто серпи та молоти стали найпізнішим елементом будівлі.

Нагадаємо, у квітні з київського монументу місту-герою Києву на площі Перемоги прибрали два бронзові зображення радянських орденів із профілем Володимира Леніна.